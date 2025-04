Gdzie uprawia się acerolę?



Acerola jest rośliną wywodzącą się z wysp karaibskich i Ameryki Środkowej. Obecnie jest uprawiana w Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych, Australii i w rejonach Azji i Afryki. Krajem wiodącym w produkcji aceroli jest Brazylia.

Reklama

Acerola (zwana również wiśnią z Barbados) to wiecznie zielony krzew lub drzewko osiągające wysokość do 6 metrów. Po kwitnięciu owoce dojrzewają 3-4 tygodnie. Mają okrągły kształt (najczęściej z podłużnymi bruzdami), są średnicy 1-3 cm i przypominają owoce wiśni. Charakteryzują się soczystym miąższem o bardzo kwaśnym smaku.

Acerola – rekordowa dawka witaminy C!



Tym, co decyduje o wyjątkowej wartości odżywczej tych owoców, jest zawartość witaminy C. Zawierają 4500 mg na 100 g owocu – tak wiele tej witaminy nie znajdziemy w żadnym innym! Jest to prawie 100 razy więcej witaminy C niż w owocach cytrusowych i ponad 10 razy więcej niż w porzeczce czarnej. Owoc aceroli w zależności od wielkości i zawartości kwasu askorbinowego pokrywa dzienną dawkę witaminy C.

Warto wiedzieć, że najwięcej kwasu askorbinowego mają owoce 15-dniowe. W dojrzałych zawartość witaminy C spada o 40%.

Co jeszcze znajdziemy w aceroli? Sporo prowitaminy A oraz tiaminy (witaminy B 1 ), ryboflawinę (witamina B 2 ), niacynę (witamina PP), wapń, fosfor i żelazo.

Zobacz też: 4 główne powody, dla których warto jeść kokosy!

Zastosowanie aceroli – jak wpływa na zdrowie?



Dzięki swoim właściwościom acerola znalazła zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym do produkcji preparatów witaminowych (tabletek, proszków) zalecanych w przeziębieniach, infekcjach i chorobach przewlekłych (reumatyzm). Sok z aceroli jest często dodatkiem do odżywek witaminowych dla niemowląt i małych dzieci.

Acerola w przemyśle spożywczym



W przemyśle spożywczym owoce tej rośliny wykorzystuje się do wytwarzania soków, napojów, kompotów i deserów (np. galaretek, lodów). Skoncentrowany sok dodaje się do różnych napojów, zwiększając wartość odżywczą produktu.

Reklama

Zobacz też: Czy soki zagęszczone są zdrowe?