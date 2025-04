To, co widzisz to jednak tylko ułamek, fragment z życia szczupłych osób. Zazwyczaj sprawa nie jest tak oczywista i nie ma cech „cudu dietetycznego”. Nie zauważasz, a może nie chcesz zauważać, codziennej pracy nad nawykami. Pracy konsekwentnej, która wcale nie jest zabójczo ciężka. Zobacz, co możesz zmienić, by dołączyć do grona szczupłych farciarzy!

Szczupli ludzie...

1. Łączą trening cardio z treningiem siłowym i…

Regularny trening to codzienność szczupłych osób. Dla większości jest to nawyk tak oczywisty, że nie wspominają o tym przy każdej kawie w biurowej kuchni. Kluczem jest połączenie aktywności cardio z treningiem siłowym. Ten pierwszy wzmacnia serce i spala kalorie, drugi podkręca tempo przemiany materii.

2. …szukają okazji do aktywności fizycznej.

Trening to nie wszystko! Chcesz być szczupła? Szukaj okazji do ruchu! Żyjemy w świecie, w którym jednym z najbardziej wymagających ćwiczeń jest zmiana biegów w samochodzie czy wciśnięcie guzika w windzie. Ty rób inaczej! Z uśmiechem satysfakcji mijaj towarzystwo oczekujące na windę, z wiatrem w włosach, na rowerze, przybywaj do pracy. Ruszaj się zawsze wtedy, gdy to jest możliwe!

3. Nie eliminują tłuszczu…

Tłuszcz jest przecież taki kaloryczny! Tak, ale jednocześnie jest nośnikiem smaku. Dania z niewielką ilością tłuszczu zjadasz z większą przyjemnością. Dodatkowo tłuszcz zwiększa sytość po posiłku! To dlatego, gdy na przekąskę zjadasz garść pistacji bez problemu wytrzymujesz do kolejnego posiłku.

4. …ale rezygnują z cukru!

Cukier? Tylko ten naturalny – z owoców! Szczupli rezygnują z cukru dodanego. Nie chodzi o to, byś już nigdy nie zjadała kawałka szarlotki. Jeśli dogadzasz sobie sporadycznie to twoja masa ciała się nie zmieni. Jednak codzienna szklanka napoju słodzonego, cukier do herbaty czy kawy i małe ciasteczko po kilku miesiącach objawią się, jako dodatkowe 5 kg „nie wiem skąd”.

5. Gotują głównie w domu, ale…

Osoby szczupłe biorą odpowiedzialność za swoje posiłki i gotują w domu. Mają swój schemat pracy, planują zakupy, stosują proste i szybkie przepisy. Dobrze wyposażona kuchnia (blender, patelnia do smażenia beztłuszczowego) i szczelny lunchbox także pomagają w utrzymaniu zdrowej diety.

6. …planują także posiłki w restauracji!

Masz ochotę zjeść w restauracji, ale obawiasz się o swoją figurę i zastanawiasz ile milionów kalorii będzie miał posiłek? To zniechęca i zasmuca cię na tyle, że zostajesz w domu i…zjadasz paczkę chipsów! Nie o to chodzi! Planuj wyjścia do restauracji, zastanów się, co chcesz zjeść i dopasuj do tego resztę posiłków w ciągu dnia. Masz ochotę na pizzę? Śmiało, ale w środku dnia zamiast dużego obiadu zjedz lekką sałatkę.

7. Piją niewielkie ilości alkoholu i…

Alkohol jest kaloryczny (1 g etanolu to 7 kcal, 1 g tłuszczu to 9 kcal)! Do alkoholu często dodajesz jeszcze soki i napoje słodzone z drinków. Alkohol pobudza apetyt i sprawia, że zjadasz więcej. Z tego powodu ogranicz alkohol do niewielkich ilości dobrego, wytrawnego wina, czy whisky!

8. …pamiętają o odpowiednim spożyciu wody!

Woda pozwala opanować głód! Osoby, które piją odpowiednią ilość wody (minimum 1,5 litra dziennie) w ciągu całej dobry spożywają mniej kalorii.

9. Dbają, by być tu i teraz!

Osoby szczupłe doceniają przyjemność, jaka wiąże się ze spożywaniem posiłku. Jedząc skupiają się tylko na tym! Dieta to nie kara, a zdrowy styl życia to przywilej, ale przede wszystkim twoja własna decyzja, że tak właśnie chcesz żyć!

