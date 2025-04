Zastanawiasz się, co jeść na szkorbut? Choroba ta jest obecnie rzadkością w krajach rozwiniętych ze względu na łatwy dostęp do świeżej żywności. Niemniej jednak może wystąpić u ludzi, którzy mają ograniczony dostęp do świeżych owoców i warzyw. Może przytrafić się osobom starszym, z zaburzeniami odżywiania, u osób żyjących w ubóstwie, u palaczy, alkoholików, podczas stosowania restrykcyjnych diet, a także niektórych chorobach układu pokarmowego.

Do produktów, które mogą pomóc w leczeniu szkorbutu, należą te łatwodostępne produkty:

kiszona kapusta – szklanka dostarcza 600-700 mg witaminy C,

– szklanka dostarcza 600-700 mg witaminy C, melon Cantalupa – 202 mg witaminy C w średniej sztuce,

– 202 mg witaminy C w średniej sztuce, słodka papryka – szklanka papryki dostarcza ok. 191 mg witaminy C,

– szklanka papryki dostarcza ok. 191 mg witaminy C, truskawki – szklanka dostarcza ok. 98 mg witaminy C,

– szklanka dostarcza ok. 98 mg witaminy C, owoce cytrusowe i soki cytrusowe : cytryny, limonki, pomarańcze, grejpfruty – 70-96 mg witaminy C w średniej sztuce,

: cytryny, limonki, pomarańcze, grejpfruty – 70-96 mg witaminy C w średniej sztuce, brokuły – szklanka brokułów dostarcza ok. 70 mg witaminy C,

– szklanka brokułów dostarcza ok. 70 mg witaminy C, kiwi – jedna sztuka dostarcza ok. 56 mg witaminy C,

– jedna sztuka dostarcza ok. 56 mg witaminy C, kiełki brokułów – pół szklanki dostarcza ok. 49 mg witaminy C,

– pół szklanki dostarcza ok. 49 mg witaminy C, jarmuż – szklanka gotowanego dostarcza ok. 21 mg witaminy C,

– szklanka gotowanego dostarcza ok. 21 mg witaminy C, czerwona kapusta – pół szklanki zaspokaja ok. 30% dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

Ale to nie jedyne produkty najbogatsze w witaminę C. W zapobieganiu szkorbutowi jest miejsce na wiele różnych warzyw i owoców, nie trzeba jadać tylko tych wymienionych wyżej.

Tak. W szkorbucie niezbyt nasilonym wprowadza się zmiany w sposobie żywienia, aby wraz z pożywieniem dostarczyć organizmowi zwiększone dawki witaminy C. Wyraźna poprawa następuje w ciągu kilku tygodni.

W ciężkim szkorbucie leczenie polega na podawaniu preparatów z witaminą C. Wtedy pierwsze efekty leczenia są zauważalne już nawet po 24 godzinach terapii, ale leczenie trwa 1-3 miesiące.

Początkowo podaje się 1-2 g witaminy C dziennie (przez ok. 2 dni). Następnie przez tydzień dawka wynosi 500 mg, a potem, przez kolejne tygodnie – 100 mg. Do tego stosowana jest dieta obfitująca w witaminę C.

Decyzję o suplementacji powinien podjąć lekarz, gdyż nadmiar witaminy C może szkodzić.

Leczenie szkorbutu i zapobieganie chorobie to prawidłowe żywienie, które dostarcza odpowiednich dawek witaminy C. Dziennie należy jej przyjmować 200-250 mg wraz ze świeżymi owocami i warzywami. Podczas infekcji dawkę można zwiększyć do 500-1000 mg.

Szkorbut wynika z długotrwałego niedoboru witaminy C w diecie. Witamina C nie jest syntetyzowana ani magazynowana w organizmie, dlatego musi być regularnie dostarczana z pożywieniem.

Objawy szkorbutu mogą pojawić się już po 1-3 miesiącach niedoboru witaminy C. Wtedy mogą wystąpić następujące symptomy:

ogólne zmęczenie i osłabienie,

krwawienie z dziąseł,

bóle stawów i mięśni,

łamliwość włosów,

pogorszone gojenie się ran,

zmiany skórne (suchość, szorstkość, łuszczenie się),

anemia,

zmiany nastroju.

fot. Co jeść na szkorbut: kapusta kiszona/Adobe Stock, ximich_natali

Marynarze na szkorbut cierpieli głównie z powodu diety ubogiej w witaminę C podczas długich podróży morskich. Menu na statkach było zazwyczaj bardzo monotonne i składało się głównie z sucharów, solonego mięsa, ryb, suszonej fasoli i grochu. Nie dostarczały wystarczającej ilości witaminy C, co sprawiało, że szkorbut był powszechny wśród marynarzy. Tak było do momentu odkrycia, że świeże owoce i warzywa, szczególnie cytrusy, mogą zapobiegać tej chorobie.

W XVIII wieku, po licznych eksperymentach i obserwacjach, brytyjski lekarz James Lind przeprowadził badania, które wykazały, że sok z cytryny lub limonki może skutecznie zapobiegać i leczyć szkorbut. W rezultacie Royal Navy zaczęła wprowadzać cytryny i limonki na pokład swoich statków, co znacząco zmniejszyło przypadki szkorbutu.

W niektórych flotach, zwłaszcza w marynarce rosyjskiej i niemieckiej, kapusta kiszona była używana jako źródło witaminy C podczas długich rejsów.

Źródło: Léger D. Scurvy: reemergence of nutritional deficiencies. Can Fam Physician. 2008 Oct;54(10):1403-6. PMID: 18854467; PMCID: PMC2567249.

