Troszczymy się o zdrowie członków naszej rodziny. Chcemy, by unikali infekcji i mieli energię do codziennych aktywności. Okazuje się, że klucz do sukcesu leży na kuchennym stole. Psychodietetyk Monika Ciszek-Skwierczyńska, koordynator leczenia zaburzeń odżywiania w Centrum La Fuente w Szczyrku przedstawia zasady dla rodziny, która chce żyć i jeść zdrowo.

7 wskazówek dbania o zdrowie w rodzinie

1. dawaj dzieciom dobry przykład

Naśladują nas także w kwestii jedzenia i aktywności fizycznej. Jeśli wolny czas spędzamy z paczką czipsów przed telewizorem, nie oczekujmy, że dzieci chętnie oderwą się od komputera i pójdą na boisko.

2. Dbaj o regularne badania

W wirze codziennych obowiązków zapominamy, by zatrzymać się i zastanowić nad kondycją naszego organizmu, zrobić podstawowe badania profilaktyczne. Warto sprawdzić również, czy nasze dzieci rozwijają się prawidłowo.

3. Kupuj świadomie

Jeśli robisz zakupy w pośpiechu i w sytuacji, kiedy właśnie zabrakło czegoś w lodówce, istnieje ryzyko, że kupisz nie to, co jest naprawdę potrzebne, a to, co akurat wpadnie Ci w ręce. Zrób listę zakupów pod kątem tego, co zdrowe i pełnowartościowe odżywczo i kup tylko te produkty, które są niezbędne.

4. Zmianę nawyków żywieniowych konsultuj z rodziną

Wspólnie podejmijcie decyzje o koniecznych zmianach i ustalcie nowe zasady.

5. Gotujcie wspólnie posiłki

Dzieci uczą się przez eksperymentowanie, smakowanie, zabawę. Nic tak nie będzie smakowało, jak przygotowana razem z rodzicami zupa czy sałatka. To również niesamowicie zbliża, integruje rodzinę

6. Szukaj dla dzieci zamienników, które im smakują

Trudno jest przekonać dziecko do zjedzenia czegoś, bo jest zdrowe, jeśli tego nie lubi. Na przykład fasola, która jest bogatym źródłem białka rzadko smakuje maluchom, dlatego warto zastąpić ją innym produktem.

7. Wybierzcie się wspólnie na rodzinne wczasy zdrowotne

To nie są wczasy odchudzające, na których je się listek sałaty, pije wodę z cytryną i ćwiczy ponad siły. To skuteczny sposób, by pod okiem profesjonalistów zdefiniować złe nawyki żywieniowe rodziny i zdobyć narzędzia, by zmienić styl życia rodziny.

Autor: Psychodietetyk Monika Ciszek-Skwierczyńska

