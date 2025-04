1. Zawsze dodawaj minimum 3 gatunki warzyw do kanapki

Polacy lubią kanapki! Skoro to nasz narodowy lunch, niech będzie zdrowy. Buduj kanapkę na bazie razowego pieczywa i zawsze, bez względu na to, jakie dodatki białkowe wybierzesz (ser, jajko), dokładaj minimum 3 różne gatunki warzyw. To wcale nie jest takie trudne. np. 2 kromki chleba razowego na zakwasie posmaruj zielonym pesto, dołóż plasterek sera żółtego, liście rukoli, plasterki pomidora i oliwki.

2. Smaruj razowy chleb hummusem lub pastą warzywną

Zamiast masła, dodatkowa porcja warzyw w postaci hummusu, czy coraz łatwiej dostępnych past warzywnych. Jesz więcej warzyw, więcej błonnika pokarmowego, za to mniej kwasów tłuszczowych nasyconych! Taka zmiana to dodatkowy plus dla twojej kanapki.

3. Przygotuj power-przegryzkę do biura

W małym pudełku wymieszaj różne gatunki orzechów i suszonych owoców. Kupując suszone owoce zwróć uwagę, by było niedosładzane i niesiarkowane. Taki miks miej pod ręką, przegryzaj mieszankę w razie nagłego głodu, czy przesunięcia się pory obiadowej.

4. Minimum raz w tygodniu jedz danie na bazie warzyw strączkowych

Zaplanuj, że co środę (albo czwartek, jeśli wolisz :)) zrezygnujesz z tradycyjnego obiadu mięso + surówka + ziemniaki/kasza na rzecz wegetariańskiego dania na bazie warzyw strączkowych. Spróbuj potrawki z soczewicą i warzywami, czy curry z ciecierzycą i mlekiem kokosowym. Odmiana smakowa i dodatkowa porcja błonnika.

5. Dwa, trzy razy w tygodniu dodawaj do obiadu kaszę

Pamiętaj o kaszach! To świetne źródło błonnika, magnezu i witamin z gr. B. Dodawaj je, jako węglowodany do obiadu, ale pamiętaj, że na ich bazie możesz skomponować również śniadanie. Gryczanka, jaglanka, komosanka…Eksperymentuj!

6. Zmieszaj płatki śniadaniowe z granulowanymi otrębami

Do mieszanki niedosładzanych płatków, której zazwyczaj używasz do jogurtu dołóż otręby granulowane. Wymieszaj płatki z otrębami w proporcjach (3: 1), a nawet nie zauważysz różnicy w smaku. Za to twoje jelito grube podziękuje ci, za większą ilość błonnika.

7. Do tłuczonych ziemniaków dodawaj ugotowanego kalafiora.

Tradycyjny obiad nie obędzie się dla ciebie bez gotowanych, gniecionych ziemniaków? Dodaj do nich ugotowanego kalafiora i posiekany szczypiorek, natkę, koperek. Zyskasz ekstra smak i ekstra błonnik.

