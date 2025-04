Bardzo łatwo jest każdej z nas znależć milion argumentów, że... to tylko zmęczenie: "mam tyle pracy", "już od dawna nie byłam na urlopie", "to przez przedwiośnie i brak witamin", "ostatnio tak kiepsko śpię, to pewnie dlatego". Właściwie każde z tych wytłumaczeń może być prawdziwe. Jesteśmy tak bardzo zmęczone, bo tempo naszego życia z roku na rok przyspiesza. Nie mamy czasu na to, by o siebie zadbać – właściwie się odżywiać, regularnie ćwiczyć i odpoczywać. Naukowcy obliczyli, że wiele z nas poświęca w sumie tylko pół godziny na zjedzenie wszystkich posiłków ciągu dnia. A gdy na jedzenie, czyli "paliwo" dla organizmu, poświęcamy tak mało czasu, to znaczy, że w pośpiechu wrzucamy w siebie byle co. Nasz organizm nie dostaje wówczas potrzebnych mu do sprawnego działania składników.

Ponieważ cokolwiek byśmy robiły i tak nie jesteśmy w stanie nadążyć za szalonym tempem wymagań świata zewnętrznego, wzrasta w nas poziom stresu. Poczucie zmęczenia jest czerwonym światłem, które daje nam ciało. Mówi: stop, zatrzymaj się, nie mam już siły! Jeśli zwrócisz na nie należytą uwagę i poświęcisz czas na relaks: wyśpisz się, wybierzesz do kina czy na wycieczkę do lasu – zregenerujesz siły i wrócisz do codzienności z nowym zapasem energii.

Na początek zadbaj jednak o dostarczenie swojemu organizmowi odpowiednich składników odżywczych. W galerii znajdziesz przepisy na pyszne koktajle, które dodadzą ci enegii. Ich sekret tkwi w odpowiednim doborze produktów, ale każdy z nich ma jeszcze specjalny, sekretny dodatek! Spróbuj przez tydzień (możesz codziennie pić inny koktajl), a przekonasz się, jak wiele może zdziałać taka zmiana odżywiania!

Uwaga! Specjaliści twierdzą, że jeśli odczuwane zmęczenie narasta w czasie, staje się coraz dotkliwsze i nie zmniejsza się po odpoczynku, należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym. Wizyta jest konieczna, gdy dołączają się objawy dodatkowe, np. nocne poty, gorączka (bez uchwytnej przyczyny typu przeziębienie), spadek wagi ciała bez zmiany diety czy też pojawiają się niepokojące symptomy, takie jak: ból, duszności czy powiększenie węzłów chłonnych.

Dlaczego jestem ciągle zmęczona?

10 składników, które dodają energii

O czym może świadczyć ciągłe zmęczenie?