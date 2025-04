fot. Fotolia

Od najmłodszych lat ciągle słyszymy, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Czy faktycznie tak jest? "Najważniejszym zadaniem pierwszego posiłku jest dostarczenie odpowiedniej dawki energii na początek dnia. W nocy w organizmie spada poziom glukozy we krwi, dlatego spożycie śniadania daje nam niezbędną energię, dzięki czemu dzięki czemu jesteśmy w stanie jasno myśleć, uczyć się i pracować" – komentuje Magdalena Truchel, dietetyk i ekspert MissionWraps, międzynarodowego producenta wrapów.

"Dodatkowo śniadanie pobudza metabolizm, dostarcza wielu składników odżywczych i niweluje uczucie głodu związane ze zwiększonym metabolizmem o poranku" – dodaje.

Skoro już wiemy, dlaczego śniadanie jest tak bardzo ważne, to warto dowiedzieć się, jak wygląda poranny posiłek Polaków.

Zobacz także: Co pić do śniadania?

Reklama

Najczęściej na śniadanie jemy... kanapki!

Dzień przeciętnego Polaka zazwyczaj zaczyna się od kanapki. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, aż 69% Polaków przyznaje, że na śniadanie wybiera różnego rodzaju pieczywo. Jednak nie tylko ono jest najczęstszym składnikiem śniadania badanych. 50% deklaruje, że podczas porannego posiłku zjada warzywa, a 48% owoce. Co ciekawe, śniadanie w ciągu tygodnia różni się od tego jadanego w weekendy.

Od poniedziałku do piątku jemy przeważnie te same produkty – zazwyczaj kanapki, a ze względu duże tempo życia, jemy samotnie i w pośpiechu. W weekendy śniadania przebiegają nieco inaczej. Wtedy zwracamy większą uwagę na jakość posiłku, a śniadanie zjadamy najczęściej w rodzinnym gronie. W dni wolne od pracy, ze względu na większą ilość czasu, posiłki są bardziej urozmaicone.

Zdrowe śniadanie – co zjeść?

Każdy z nas chciałby czuć się lekko i zdrowo. W tym przypadku droga od marzeń do realizacji nie musi być długa i męcząca. Na początek powinniśmy pomyśleć o pożywnym i zdrowym śniadaniu. Przygotowując pierwszy posiłek zdecydowanie powinniśmy zapomnieć o kawie. Spożycie jedynie kubka kawy, wbrew powszechnym przekonaniom, nie dostarczy nam odpowiedniej ilości energii. Dodatkowo kawa wypłukuje korzystne dla zdrowia minerały. Warto zatem poświęcić chwilę, by przygotować zdrowy posiłek, który „napędzi” nasz organizm do czasu kolejnego posiłku.

Przede wszystkim nasze poranne menu powinno zawierać dużą ilość warzyw i owoców, które można przyrządzić na wiele sposobów, np. sałatka z dodatkiem owoców (jabłek, winogron czy truskawek), wrap z sałatą lub rukolą, pomidorem i papryką, czy też szklanka wyciskanego soku z jabłek, pomarańczy lub grejpfruta. Wszystkie sałatki i surówki powinny być doprawiane oliwą z oliwek lub olejem lnianym. Oleje te zawierają kwasy omega-3, które wpływają na pracę układu nerwowego, wspomagają pracę mózgu i zmniejszają problemy z koncentracją.

Żelazną zasadą zdrowego odżywiania jest fakt, że dnia nie powinno się rozpoczynać od posiłków zawierających tylko cukry proste. Tego rodzaju węglowodany są bardzo szybko spalane przez organizm, dlatego też bardzo często godzinę po ich spożyciu możemy odczuwać głód i spadek energii. Do produktów zawierających cukry proste zaliczamy m.in. biały chleb, dlatego powinniśmy zrezygnować z tego rodzaju pieczywa, a do swojego menu wprowadzić pełnoziarniste i ciemne pieczywo.

"Ważne jest również w jakim tempie jemy. Śniadanie powinniśmy spożywać spokojnie i bez pośpiechu, najlepiej w ciągu dwóch godzin od wstania – komentuje Magdalena Truchel, dietetyk i ekspert marki Mission Wraps. – Niezaspokojony pierwszy głód, może wywołać u nas niepotrzebną nerwowość" – dodaje.

Reklama

Kreatywnie na śniadanie

W naszej codziennej diecie zdecydowanie nie powinna gościć nuda. Ważne jest, żeby nasze śniadanie każdego dnia smakowało inaczej i dostarczało różnego rodzaju składników odżywczych. Czym możemy zastąpić królujące na polskich stołach kanapki?

Pierwszą propozycją na zdrowe i pożywne śniadanie jest owsianka z dodatkiem różnego rodzaju owoców. Dobrze przygotowane płatki owsiane dostarczą nam nie tylko wielu składników odżywczych tj. witaminy B1, magnezu i błonnika, który daje nam uczucie sytości na dłuższy czas., ale także może pozytywnie zaskoczyć nasze podniebienie. Ciekawym rozwiązaniem może być np. kokosowa owsianka z owocami. Jej przygotowanie nie jest skomplikowane ani czasochłonne, wystarczy płatki owsiane podgotować w ciepłej wodzie, następnie dodać wiórki kokosowe, cynamon i np. laskę wanilii. Na koniec dodać świeże lub suszone owoce i pożywne śniadanie gotowe.

Ciekawym pomysłem na zdrowe i „lekkie” śniadanie może być chudy twarożek z kiełkami rzodkiewki czy słonecznika. Sposób przygotowania jest bajecznie prosty, a czas który musimy poświęcić to zaledwie kilka minut. Biały ser mieszamy z jogurtem naturalnym dodajemy kiełki rzodkiewki, nasiona słonecznika, szczypiorek, a następnie doprawiamy do smaku pieprzem i ziołami. Tak przygotowany twarożek można zjeść z pieczywem razowym.

Źródło: Materiały prasowe Mission Wraps

Zobacz także: Zdrowe śniadanie dla dzieci – przepis