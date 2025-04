2 z 6

Odtłuszczone produkty mleczne

Odtłuszczone mleko, szczególnie to 0% to w zasadzie woda z domieszką białka. Brak tłuszczu sprawia, że obecne naturalnie w mleku witaminy A i D nie są wchłanianie. Witaminy te rozpuszczają się w tłuszczach. Owocowe jogurty bez tłuszczu często zaś mają większość ilość cukru, by ukryć niesatysfakcjonujący smak.

Co zamiast?

Kupuj produkty mleczne o średniej zawartości tłuszczu np. mleko 2%. Zamiast jogurtów „fit” wybieraj zwykły jogurt naturalny i dodawaj do niego owoce. To zajmuje dosłownie 2 minuty!

Sok owocowy = pełnia korzyści? Przekonaj się!