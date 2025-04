Fot. Fotolia

Błąd 1: Zajadasz stres

Nie zajadajmy stresu po całym dniu słodyczami, tylko dobierajmy odpowiedni sposób rozładowania w zależności od naszej osobowości. Kumulacja stresu w zdecydowany sposób wpływa na złe i zaburzone przyswajanie tego, co do organizmu dostarczamy – zatem jeżeli nawet wydaje Ci się, że zdrowo się odżywiasz, a Twój organizm jest zestresowany – przyswajasz mniej wartości odżywczych.

Trawienie powinno odbywać się w spokoju i komforcie, a nie pośpiechu i stresie.

Błąd 2: Dostarczasz pożywienia, którego nie jesteś w stanie strawić

Tak się dzieje, gdy np. nie pogryziemy dokładnie pożywienia bądź dostarczymy pożywienie o większej ilości kalorii energetycznej, niż potrzebuje nasz organizm (jeżeli mamy pracę, w której mało się ruszamy, nie spożywajmy pożywienia, które będzie zalegało w naszym organizmie).

Błąd 3: Ulegasz modzie żywieniowej

Nasz organizm jest bardzo prosty w konstrukcji i to my, poprzez eliminację czy stosowanie różnych metod żywieniowych, wprowadzamy w naszym organizmie nieład. Ulegając modom na daną dietę robisz sobie więcej szkody, niż pożytku. Nie uzależniaj też organizmu od tego samego pokarmu czyli np. jeżeli rano mamy swoje ulubione śniadanie przed wyjściem do pracy, to w weekendy nasze śniadanie powinno być inne (to samo dotyczy odżywiania kiedy jesteśmy na urlopie). Nie rób sobie diet owocowych ani warzywnych – zarówno owoce jak i warzywa czy coraz częściej produkty mleczne (dotyczy to głównie kobiet, u których stwierdzono ubytki w kośćcu czyli osteoporozę) powinny być w pełni przyswajane. To oznacza: umiarkowaną ilość dostosowaną do naszej wydolności. Dlatego raczej przygotowujmy nasze pożywienie w ilości mniejszej, niż dotychczas i wydłużmy czas konsumpcji naszego posiłku, dokładnie przeżuwając pokarm.

Błąd 4: Odmawiasz sobie kulinarnych przyjemności

Nie odmawiajmy sobie kulinarnych przyjemności, bo jeżeli nasza psychika nie będzie kompatybilna z naszymi przyjemnościami, to nasz organizm nie będzie odpowiednio przyswajał substancji odżywczych (czyli będziemy wydalali nie strawione i nie przyswojone resztki pożywienia).

Błąd 5: Nie pobudzasz organizmu

Starajmy się pobudzać nasz organizm poprzez właściwie dobraną aktywność fizyczną, żeby energia do niego dostarczona pomagała w przyswajaniu witamin i substancji odżywczych, a nie zamieniała się zalegające toksyny.

Błąd 6: Zmuszasz się do jedzenia

Nie jedzmy na siłę tylko dlatego, że przyszedł czas na jedzenie. Jedni powinni jeść 5 razy dziennie, inni 3 razy, a jeszcze inni 6 – nie ma jednej uniwersalnej ilości dla każdego, bo organizm każdego z nas jest inny i inaczej jest odżywiany. Nie uzależniaj się od danej godziny posiłku – co jest często radzone przez dietetyków. Twój organizm powinien być dostosowany do sytuacji, gdy jadasz śniadania w np. danym przedziale czasowym, a nie punktualnie o godzinie X. W odżywianiu wszelkie uzależnienia są obciążeniem dla organizmu.

Autor: Lidia Szeworska, psychodietetyk, Metamorphosis Holistyczna Oaza Estetyki i Zdrowia

Na podstawie materiałów prasowych Semper Media

