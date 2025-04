3 z 4

5 ziół na wiosenne przesilenie!

Kwiaty nasturcji

Nasturcja zawiera witaminę C i żelazo, jadalne i wykorzystywane są praktycznie wszystkie części rośliny. W smaku jest dosyć ostra, nieco przypomina rzeżuchę. Świeże kwiaty nasturcji warto dodawać do sałatek, bo dodatkowo je zdobią.

Co ciekawe - nasturcja to roślina wprost uwielbiana przez osoby zajmujące się ezoteryką. Jeśli wierzyć naturalnej magii, nasturcja dodaje energii, łagodzi stany depresyjne, zwiększa chęci do życia a także poprawia zdolności pertraktacyjne.

Wczesną wiosną, kiedy nie mamy dostępu do świeżych kwiatów nasturcji (kwitnie od maja do października), warto wykorzystać suszone ziele. Zalej je wrzątkiem i poczekaj, aż się zaparzy.