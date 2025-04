Duże zmiany osiąga się metodą drobnych kroków. Jeśli chcesz żyć lepiej, zdrowiej i mieć więcej energii do działania – nie zaczynaj od rewolucji, tylko zmieniaj nawyki stopniowo. Oto 5 małych zmian, które powtarzane regularnie, realnie wpłyną na samopoczucie i zdrowie – twoje i twoich bliskich.

1.Zastąp słodycze garścią orzechów i bakalii

Kochasz słodycze i nie wyobrażasz sobie, że z nich zrezygnujesz? Zacznij od stopniowego zastępowania ulubionych batoników garścią orzechów i bakalii. Pamiętaj, aby zabierać je również do pracy – orzechy dobrze wpływają na prace mózgu. Kardiolodzy zapewniają, że bakalie to najlepszy pomysł na przekąskę w ciągu dnia. Mogą chronić nasz organizm przed chorobą wieńcową, a także skutecznie obniżają poziom złego cholesterolu. Dlaczego?

Słodycze dostarczają nam m.in. cukrów prostych i tłuszczów nasyconych, czyli składników, które powinniśmy ograniczać w codziennym jadłospisie. Garść orzechów (około 30g) daje nam kilka razy więcej magnezu niż batonik. Dodatkowo, zawiera więcej błonnika, żelaza i cynku. Porcja orzechów każdego dnia zapewnia lepszą pracę układu nerwowego, co przekłada się na pamięć i koncentrację oraz dobre samopoczucie i energię na dłużej.

– zapewnia Sylwia Górzna – edukator żywieniowy i ekspert corporate wellness, właściciel projektu Edukacja Żywieniowa

2. Zadbaj o magnez w codziennej diecie

Filtry magnezowe są wzbogacone w jony magnezu, które uwalniane są w wodzie. Magnez jest pierwiastkiem życia, dlatego tak ważne jest dostarczanie go w naszej codziennej diecie. Filtry magnezowe to nie tylko skuteczne oczyszczanie wody, dzięki wzbogaceniu jej utrzymujemy nasz organizm w równowadze.

– dodaje Marzena Lewandowska, Dyrektor Marketingu i PR Aquaphor Poland Sp. z o.o.

Magnez powinien na stałe zagościć w naszej codziennej diecie i nie musi być on przyjmowany tylko w formie zdrowych przekąsek. Czy wiesz, że szczególnie łatwo uzupełnić nim wodę? Bogatą w magnez wodę można uzyskać, np. dzięki specjalnym filtrom magnezowym do wody kranowej.

Zmiana białego pieczywa na razowe lub graham zwiększy ilość magnezu w diecie. Dobrze wpłynie także urozmaicenie jadłospisu poprzez częstsze wybieranie kaszy gryczanej i brązowego ryżu. Również nasiona i pestki, na przykład dyni, sezamu i słonecznika są bogate w magnez. Doskonale sprawdzą się jako przekąska z owocami. Warto pamiętać, że codzienne zdrowe wybory sprawiają, że nasz jadłospis jest różnorodny, pełen witamin i innych składników odżywczych.

- Sylwia Górzna z Edukacji Żywieniowej

3. Zamień windę na… schody

Przemieszczając się między piętrami wybierasz windę? Zapewne tak, bo jest szybciej, prościej, a co najważniejsze – to nie wymaga zbyt wiele wysiłku. Nowy Rok to najlepszy czas na zmianę tego nawyku. Wraz z nim postaw na schody – pomysł prosty, ale skuteczny. Więcej ruchu w ciągu dnia korzystniej wpłynie na kondycję, poprawi nastrój i pobudzi szare komórki. Każdego dnia szukaj okazji do zrobienia kilku kroków więcej. Masz windę? W środy, piątki i weekendy wybieraj schody.

4. Jedz częściej, ale mniej

Naukowcy z Ohio State University odkryli, że spożywanie mniejszych posiłków w większej ilości wspomaga odchudzanie, zaś ich opuszczanie powoduje wzrost fluktuacji insuliny i glukozy, co skutkuje gromadzeniem się niezdrowej tkanki tłuszczowej na brzuchu. Warto więc stopniowo zmniejszać wielkość przyjmowanych porcji, ale jednocześnie zwiększać częstotliwość ich przyjmowania. Eksperci coraz częściej podkreślają jak skuteczne jest wprowadzenie tego nawyku do naszej codzienności.

Śniadanie powinno się zjadać do 1 godziny od przebudzenia. Pozostałe posiłki co 2,5 do 4 godzin, a ostatni od 2 do 3 godzin przed snem. W zachowaniu planowanych odstępów między posiłkami pomocne jest ustawianie alarmów czy przypomnień w zegarku lub telefonie. Regularne posiłki wpłyną na efektywne działanie organizmu oraz wspomogą jego szybszą regenerację. Organizm działa sprawnie, dzięki energii dlatego powinno się spożywać regularne posiłki.

- Sylwia Górzna z Edukacji Żywieniowej

5.Każdy trening jest lepszy niż brak treningu

Nawet drobna aktywność fizyczna, jest lepsza niż jej brak. Siedzisz przed telewizorem oglądając ulubiony serial? Czemu nie położyć się na macie i nie zrobić kilku brzuszków? Także w pracy istnieje okazja do małej aktywności. Naukowcy z University of California udowodnili, że nawet najmniejsza aktywność podczas pracy poprawia stan zdrowia i jej efektywność. Wystarczy wykonać kilka ćwiczeń rozciągających ciało przez kilka minut – tak niewiele a może zdziałać wiele. Co roku czynimy postanowienia noworoczne. W 2017 warto skupić się na sobie. Przedstawione wyżej propozycje z czasem wejdą w nawyk i zdziałają cuda z naszym umysłem i ciałem. Czy warto spróbować? Oczywiście, że tak – jeśli nigdy nie spróbujesz, nie przekonasz się o tym.