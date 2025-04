2 z 5

Moc probiotyków!

O co chodzi?

Mamy ich 10 razy więcej niż komórek własnego ciała. Mowa o bakteriach zasiedlających jelito grube. Mogą w nim mieszkać korzystne dla nas mikroorganizmy i to właśnie te nazywane są probiotykami. Jest ich tak wiele i są tak istotne, że w zasadzie tworzą odrębny narząd. Rok 2018 to rozkwit popularności suplementów z probiotykami nie tylko w postaci tabletek, ale także np. koncentratów probiotycznych do rozrabiania z wodą.

Dlaczego jestem na tak?

Korzystna mikrobiota jelitowa buduje odporność, pomaga w trawieniu, syntetyzuje witaminy i neuroprzekaźniki poprawiające humor, wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz zmniejsza ryzyko insulinooporności. Niestety stres, kolejny antybiotyk, czy nawet zwykły lek przeciwbólowy są w stanie zaburzyć delikatną równowagę jelitową. Z tego powodu tak ważna jest probiotykoterapia celowana, dopasowana do potrzeb danej osoby. W 2018 roku o takim postępowaniu będzie głośno.