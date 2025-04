Koniec z morderczym dietami i głodówkami! Jeśli chcesz zrzucić zbędne kilogramy powinnaś przede wszystkim zwracać uwagę na to, co jesz i w jakich ilościach. Pamiętaj, że według naukowców zdrowo jeść 4-5 posiłków dziennie o stałych godzinach. To pozwoli twojemu organizmowi przyzwyczaić się do odpowiedniego zużywania energii i przy okazji pozwoli twojemu metabolizmowi na ciągłą przemianę materii. Ważne jest, żeby pamiętać jeszcze o kilku innych rzeczach, które pozytywnie wpłyną na twój organizm, a przy tym pozwolą ci czuć się lekko. Poznaj 5 sposobów na szybką utratę wagi, ale z głową...

Czystek, babka płesznik i młody jęczmień

Nie ma nic lepszego na poprawę twojej figury jak picie naparów ziołowych. Oprócz sięgania po zielona herbatę, powinnaś także skorzystać z innych propozycji m.in. czystka, babki płesznik i młodego jęczmienia. Każda z tych roślin reguluje proces trawienia, działa odmładzająco, witalizująco i przeciwzapalnie. Oprócz tego czystek: usuwa toksyczne metale ciężkie z organizmu (zalecany dla palaczy i osób żyjących w dużych miastach), babka płesznik: ogranicza wchłanianie tłuszczu i zmniejsza poziom cholesterolu, natomiast młody jęczmień: dotlenia krew i wpływa na regenerację komórek, wspomaga proces oczyszczania organizmu i reguluje proces trawienia.

Nie jedź owoców wieczorami

W twojej codziennej diecie niezbędne są owoce, pamiętaj jednak, żeby nie jeść ich w dużej ilości przed snem. Spożywanie owoców o tak późnej porze podnosi poziom cukru we krwi, a fruktoza w wątrobie, jeśli nie jest zużyta na bieżąco zmieni się w kwas tłuszczowy i trójglicerydy, co spowoduje tycie. Pamiętaj, że możesz sięgać po owoce wieczorami, ale kontroluj ich ilość, wtedy na pewno nie przybierzesz na wadze.

Suszone śliwki, a dieta

Choć o suszonych owocach różne opinie krążą – zawierają dużo cukrów, to suszone śliwki zdecydowanie się tutaj nie liczą. Owoce te są szczególnie cenne w procesie utrzymania prawidłowej wagi ciała. Garść śliwek zjedzona dziennie to duża ilość błonnika, a co za tym idzie będziesz czuć się syta. Natomiast, dzięki zawartym pektynom spowalniają wchłanianie cukru i pozwalają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi.

Sałatkowy starter

Kiedy przychodzi pora obiadowa czujesz się szczególnie głodna, dlatego żeby zaspokoić swój głód na resztę dnia próbujesz zjeść ile tylko możesz. I tutaj popełniasz ogromny błąd, ponieważ kiedy przesadzisz z ilością jedzenia twój organizm przestaje trawić. Dlatego przed zjedzeniem obiadu sięgnij po niewielką sałatkę warzywną. To spowoduje, że w trakcie obiadu szybciej poczujesz się najedzona, a twój żołądek nie będzie obciążony ciężkim posiłkiem.

A może tak catering?

Ilość zjadanych kalorii i składników odżywczych, po które sięgasz jest bardzo ważna. Dlatego twoje posiłki powinny być odpowiednio przygotowane i zawierać zarówno białko, tłuszcze jak i węglowodany. Jeśli masz problem z dostosowaniem posiłków do potrzeb własnego organizmu, albo nie masz czasu na przygotowywanie zdrowych posiłków powinnaś skorzystać z cateringu dietetycznego Maczfit. Firma nie tylko przygotuje dla ciebie odpowiedni posiłek (uwzględniając ilość potrzebnych kalorii i składników odżywczych), ale także dostarczy ci go pod same drzwi. Maczfit to tak naprawdę catering dla każdego z szerokim programem odżywiania. Możesz skorzystać z diety wegetariańskiej, bezglutenowej, albo z diety przygotowanej specjalnie dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Wszystko z myślą o tobie i twoim zdrowiu.