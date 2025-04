fot. Fotolia

1. Zastąp ziemniaki kaszą

Ziemniaki to najpopularniejszy dodatek do dań w polskiej kuchni. Łatwy, tani, dość uniwersalny jeśli chodzi o sposób jego przygotowania zapychacz. Jego wadą jest jednak wysoka kaloryczność (przy tradycyjnych sposobach podania) oraz ubogość w witaminy. Jego idealnym zamiennikiem są ryże oraz kasze.

Brązowy ryż to bogactwo witamin i minerałów, które mają dobroczynny wpływ na organizm. Jest bogaty w białko, magnez oraz wapń. Dzięki temu, że jest długo trawiony, powoduje uczucie sytości na dłuższy czas. Kasza gryczana również zasługuje na uwagę w kuchni. Ze względu na dużą zawartość białka, aminokwasów, błonnika i minerałów, jest lepsza niż tuczący ziemniak.

2. Sięgaj po suszone owoce!

O pozytywnym wpływie owoców na organizm wiemy już od dawna. Jednak nie każdy wie, że spożywanie niektórych z nich daje ujemny bilans kaloryczny. Spożywając niskokaloryczne przekąski, organizm musi spalić ich więcej, aby je strawić. Do takich produktów zalicza się ananas oraz tak popularne jabłko! Pokrojone, przetarte na mus czy w postaci suszonych chipsów, pobudzają organizm i enzymy trawienne spalając kalorie.

3. Nie bój się przypraw!

Cynamon i kurkumę znamy przede wszystkim z kuchni arabskiej. Jednak ta egzotyczna przyprawa znalazła uznanie również i na polskich stołach. Kurkuma, która nadaje piękny złocisty kolor potrawom, to źródło antyoksydantów, która zabezpieczają organizm przed wolnymi rodnikami.

Z kolei cynamon dodawany do porannej kawy poprawia ukrwienie mózgu, wpływając tym samym na pamięć, koncentrację, a także jasność umysłu.

4. Spożywaj więcej błonnika!

Nie ma lepszego źródła błonnika niż otręby owsiane. Poza nim, to także bomba kwasów tłuszczowych które wpływają na nawilżenie skóry, a także niezbędnik przy leczeniu miażdżycy. 3 łyżki dziennie to dla dorosłej osoby antidotum na zły cholesterol, wysoki poziom cukru oraz toksyny.

5. Wykorzystaj dobrą pogodę i trenuj na świeżym powietrzu!

Żadna dieta ani suplementy nie sprawią, że ciało będzie w wiecznie dobrej kondycji. Na nią zapracować musimy sami. Coraz dłuższe dni i wyższa temperatura sprawiają, że czas spędzany na świeżym powietrzu to prawdziwa przyjemność. Aura jest sprzyjająca, szukając pierwszych znaków wiosny możemy wybrać się na krótkie wybiegi lub dłuższe spacery.

