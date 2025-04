Sernik dla cukrzyka szykuje się bardzo podobnie do tradycyjnego. Można uszykować wyglądający na tradycyjny sernik pieczony, ale też sernik na zimno z galaretką i owocami. Odpowiednio przygotowane ciasta dla cukrzyka są dozwolone w diecie diabetyka. Mimo to warto ograniczać się z ich ilością, zwłaszcza jeśli szykowane są z wykorzystaniem masła czy pełnotłustego sera, bo dostarczają nie tylko znacząca liczbę kalorii, ale i tłuszczu nasyconego, którego w diecie cukrzycowej nie powinno być w nadmiarze.

Spis treści:

Cukrzyk może jeść sernik, ale ważne jest, aby był to sernik dostosowany do jego potrzeb dietetycznych. Tradycyjny sernik często zawiera dużą ilość cukru i węglowodanów, które w przypadku osób z cukrzycą trzeba ograniczać. Na szczęście, istnieją przepisy na sernik o niskiej zawartości cukru i węglowodanów, które są bardziej przyjazne dla cukrzyków.

Indeks glikemiczny tradycyjnego sernika wynosi ok. 70, jest więc na granicy średniego i wysokiego IG. Z pewnością wśród serników znajdą się takie o IG niższym i wyższym od 70, bo znaczenie ma to, co zawiera przepis na sernik. Im więcej w nim cukru i mąki, tym sernik będzie szybciej podnosił poziom cukru we krwi.

Wskazówki dotyczące przygotowania sernika dla cukrzyka

Poniżej 5 ważnych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę, szykując sernik dla cukrzyka i sięgając po jego kawałek:

Użyj naturalnych słodzików takich jak stewia, erytrytol czy ksylitol zamiast tradycyjnego cukru. Wykorzystaj mąkę migdałową, kokosową lub inną niskowęglowodanową zamiast mąki pszennej. Możesz także sięgać po mąkę dla cukrzyka: razową pszenną, mąkę owsianą czy orkiszową. Użyj niskotłuszczowego twarogu lub sera ricotta, aby zmniejszyć zawartość tłuszczu nasyconego. Jeśli chcesz dodać owoce, wybieraj te o niskiej zawartości cukru, takie jak jagody, maliny, borówki. Zawsze zwracaj uwagę na wielkość porcji, aby nie spożywać zbyt wielu kalorii i węglowodanów na raz.

Poniżej 5 najlepszych przepisów na sernik dla cukrzyka. Każde ciasto wychodzi nieco inne w smaku, więc warto wypróbować każdy przepis, aby znaleźć swojego faworyta.

Sernik dla cukrzyka z ksylitolem

Składniki:

500 mielonego twarogu półtłustego lub ricotty,

3 jajka,

1/2 szklanki ksylitolu,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

skórka starta z 1 cytryny,

1/4 szklanki mąki migdałowej,

1/2 szklanki jogurtu greckiego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 160°C. W dużej misce zmiksuj twaróg lub ricottę, aż będzie gładki. Dodaj erytrytol, ekstrakt waniliowy, skórkę z cytryny, mąkę migdałową i jogurt grecki. Miksuj do połączenia składników. Dodaj jajka, jedno po drugim, miksując po każdym żółtku. Przełóż masę serową do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w rozgrzanym piekarniku przez około 50-60 minut, aż sernik będzie ścięty, a środek lekko sprężysty. Wyłącz piekarnik i pozostaw sernik w środku przy uchylonych drzwiczkach na około godzinę. Wyjmij sernik z piekarnika i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Schładzaj sernik w lodówce przez co najmniej 4 godziny, a najlepiej przez całą noc, przed podaniem. Przed podaniem możesz udekorować sernik świeżymi jagodami lub cienkimi płatkami migdałów.

fot. Sernik dla cukrzyka z ksylitolem/Adobe Stock, shaiith

Sernik królewski dla cukrzyka

Oto sernik na kruchym spodzie dla cukrzyka z ciemnymi warstwami ciast na wierzchu i na spodzie.

Składniki na ciasto:

2 szklanki razowej mąki pszennej,

2 łyżki kakao,

¾ szklanki erytrytolu,

200 g twardego masła,

2 jaja,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Składniki na masę serową:

1 kg zmielonego twarogu półtłustego,

200 g masła (miękkiego)

¾ szklanki erytrytolu,

łyżeczka aromatu waniliowego,

4 jajka.

Sposób przygotowania:

Prostokątną formę wyłóż papierem do pieczenia. Wsyp do miski wszystkie suche składniki i dodaj do nich pokrojone w nie za duże kawałki masło. Siekaj kawałki masła nożem, mieszając je z suchymi składnikami. Dodaj do mieszanki 2 wybite jajka i wyrób dłońmi gładkie ciasto. Podziel je na 2 mniej więcej równe części, zawiń w folię i wstaw do lodówki na 30 minut. Po tym czasie włącz piekarnik na 180 stopni. Wyjmij jedną część ciasta, pokrój na paseczki i wyłóż nimi formę do pieczenia. Miękkie masło włóż do miski, wsyp erytrytol przeznaczony do masy serowej i zmiksuj na gładką masę. Oddziel żółtka od białek z 4 jaj. Miksując dalej, dodaj po 1 żółtku, a następnie dodawaj po łyżce sera. Na koniec dodaj aromat waniliowy. Gdy masa serowa będzie gładka i jednorodna, ubij białka jaj na sztywno i wmieszaj łyżką do masy serowej. Wyłóż masę na spód ciasta i wyrównaj. Na koniec zetrzyj na grubych oczkach tarki drugą część ciasta, zasypując od wierzchu masę serową. Wstaw do piekarnika na 45 minut, wyjmij i ostudź sernik dla cukrzyka. Możesz podawać udekorowany malinami lub borówkami.

fot. Sernik królewski dla cukrzyka/Adobe Stock, Ivanna Pavliuk

Dietetyczny sernik na zimno dla cukrzyka

Oto sernik dla cukrzyków bez spodu, co oznacza, że nie trzeba używać żadnej mąki. Jeśli zamarzy ci się jednak taki sernik ze spodem, możesz masę serową wyłożyć na warstwę pełnoziarnistych ciasteczek.

Składniki:

650 g odtłuszczonego serka homogenizowanego,

450 g odtłuszczonego jogurtu naturalnego,

pół szklanki ksylitolu,

4 opakowania czerwonej galaretki bez cukru,

0,5 kg owoców: truskawek, czerwonych porzeczek, malin, jeżyn lub borówek amerykańskich.

Sposób przygotowania:

Rozpuść 3 galaretki bez cukru w 0,5 litra gorącej wody i odstaw do przestudzenia. Gdy galaretka będzie chłodna, ale wciąż płynna, zmiksuj serek z jogurtem i ksylitolem. Następnie wmieszaj rozpuszczoną galaretkę w masę serową. Przełóż masę do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do lodówki, aż sernik stężeje (np. na całą noc). Następnie rozpuść ostatnią galaretkę w ciepłej wodzie (zgodnie z instrukcją na opakowaniu). Wylej ostudzoną galaretkę na sernik i powrzucaj do niej owoce, starając się pokryć równomiernie wierzch ciasta. Ponownie wstaw do lodówki, aby galaretka stężała.

fot. Dietetyczny sernik na zimno dla cukrzyka/Adobe Stock, olyina

Puszysty sernik dla cukrzyków

Składniki na spód:

1 szklanka mąki migdałowej 1/4 szklanki stopionego masła 1-2 łyżki erytrytolu

Składniki na masę serową:

500 g twarogu półtłustego (zmielonego) lub serka ricotta,

1/2 szklanki erytrytolu,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

3 jajka,

200 ml jogurtu greckiego,

2 łyżki mąki kokosowej,

skórka starta z jednej cytryny.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę migdałową, stopione masło i erytrytol, aż powstanie jednolita masa. Wyłóż spód tortownicy (średnica około 20 cm) papierem do pieczenia. Przełóż masę na dno tortownicy i równomiernie ją rozprowadź, delikatnie ugniatając. Włóż do lodówki na około 30 minut, aby spód stwardniał. Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Upewnij się, że wszystkie składniki są w temperaturze pokojowej, co zapewni lepszą konsystencję masy serowej. W dużej misce ubij twaróg (lub ricottę) z erytrytolem i ekstraktem waniliowym, aż masa będzie gładka. Oddziel białka od żółtek i po kolei dodawaj żółtka do masy serowej, cały czas mieszając. Nie przerywając mieszania, dodawaj do masy po trochu jogurt, a potem dodaj mąkę kokosową i skórkę z cytryny. Gdy masa będzie jednorodna, ubij białka na sztywną pianę, a następnie wmieszaj ja delikatnie w masę serową. Od razu przełóż masę na spód z ciasta i wyrównaj z wierzchu. Aby sernik był puszysty i nie pękał, umieść tortownicę w większej formie wypełnionej wrzącą wodą (kąpiel wodna) i całość wstaw do piekarnika na ok. 60 minut – środek ciasta powinien stać się sprężysty. Żeby za mocno się nie spiekł, przykryj pod koniec pieczenia folią aluminiową. Wyłącz piekarnik i pozostaw sernik w środku przy uchylonych drzwiczkach na około godzinę, aby stopniowo wystygł. Wyjmij sernik z piekarnika i pozostaw do całkowitego ostygnięcia, następnie schładzaj w lodówce przez co najmniej 4 godziny, a najlepiej przez całą noc.

fot. Puszysty sernik dla cukrzyków/Adobe Stock, Vladislav Noseek

Sernik-zebra dla cukrzyka

Oto sernik dla cukrzyka z erytrytolem w postaci dwukolorowego ciasta.

Składniki:

1 kg sera twarogowego z wiaderka o obniżonej zawartości tłuszczu,

200 g erytrytolu,

5 jaj,

2 łyżki gorzkiego kakao,

2 łyżki mąki migdałowej,

kilka kropel aromatu waniliowego,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Wstaw piekarnik na 180 stopni. Wybij żółtka do miski, dodaj erytrytol i miksuj, aż powstanie gładka jasna masa. Wmieszaj do niej po trochu twaróg i dodaj proszek do pieczenia oraz aromat. Dokładnie wymieszaj. Podziel masę na 2 mniej więcej równe części. Do jednej wmieszaj dokładnie kakao, a do drugiej mąkę migdałową. Białka ubij na sztywną pianę. Połowę piany wmieszaj w ciemną masę, a drugą połowę w masę jasną. Wyłóż okrągłą formę papierem do pieczenia. Wylewaj na środek formy na zmianę po jednej łyżce ciasta jasnego i ciasta ciemnego. Powtarzaj, aż zużyjesz obie masy. Wstaw sernik dla cukrzyka do piekarnika i piecz ok. 60 minut. Wyłącz piekarnik, uchyl drzwiczki i zostaw ciasto w środku do ostygnięcia.

fot. Sernik-zebra dla cukrzyka/Adobe Stock, Julia Ahanova

