W upalne dni, zamiast zadawać sobie pytanie, jaką wodę pić, częściej zastanawiamy się, jak samemu taką pyszną, orzeźwiającą wodę przygotować oraz jaki inny napój najlepiej ugasi nasze pragnienie. Podpowiadamy więc 5 prostych pomysłów na letnie napoje orzeźwiające.

1: Klasyczna woda z cytryną na lodzie

Bazą do przygotowania tego najbardziej popularnego napoju jest woda, lód – w kostkach lub kruszony – oraz cytryna. Najlepiej w proporcji 1 kg cytryn na 2 l wody. Wówczas smak będzie intensywny, a przy tym woda smakowa nie będzie zbyt kwaśna. To również gwarancja fantastycznego, cytrynowego aromatu! Oprócz dużej dawki cytrusowego orzeźwienia warto pamiętać, że urozmaicenie smaku może pomóc nam po prostu wypić więcej – z korzyścią dla zdrowia.

Jaką wodę wybrać do jej przygotowania? Wybór należy do ciebie – w zależności od tego, czy wolisz wodę gazowaną, czy też niegazowaną – dodaj swoją ulubioną. Woda z cytryną to po prostu swego rodzaju fundament, na którym można budować nowe smaki i dzięki temu rozpieszczać nasze kubki smakowe!

2: Lemoniada i dodatkami

To po prostu domowa „woda smakowa” przygotowana na bazie jej klasycznej wersji, czyli wody z cytryną. Wiele osób decyduje się ją dosłodzić – miodem, słodzikiem lub odrobiną cukru. Warto jednak pamiętać, że „woda smakowa” bez cukru może być równie ciekawa w smaku, a przy tym bardziej orzeźwiająca i zdrowsza. Jeśli w napojach szukamy odrobiny słodyczy, poeksperymentujmy z różnymi owocami, wybierając te, które najbardziej nam smakują. Woda może być również wzbogacona smakiem imbiru (pokrojonego w plasterki), limonki (wyciśniętej do dzbanka), mięty (dodatkowe orzeźwienie) lub pokrzywy (działanie oczyszczające, lecznicze). Tak wzbogacona „woda smakowa” to wartościowe źródło płynów i orzeźwienia, a także doskonałe urozmaicenie smaku.

3: Owocowa „woda smakowa”

Cytrynę można także zastąpić mieszanką innych owoców. Najpopularniejsze są oczywiście inne cytrusy i... świeże ogórki! Aby wydobyć z nich maksimum smaku i aromatu, wszystkie składniki warto wrzucić do dzbanka i rozgnieść drewnianą łyżką. Po 10 minutach – voilà – domowa „woda smakowa” gotowa!

Jakie połączenia się sprawdzą?

Grejpfrut + rozmaryn + cynamon . Ta kombinacja to prawdziwie orzeźwiająca bomba z witaminą C na cały dzień!

. Ta kombinacja to prawdziwie orzeźwiająca bomba z witaminą C na cały dzień! Grejpfrut + limonka + mięta + kawa . Ten zestaw przypadnie do gustu fanom kawy. Ulubioną „małą czarną” mrozimy w kostkach i zalewamy wodą. Dodajemy pokrojone w plastry owoce i liście mięty. Pobudzenie i oryginalny smak gwarantowane!

. Ten zestaw przypadnie do gustu fanom kawy. Ulubioną „małą czarną” mrozimy w kostkach i zalewamy wodą. Dodajemy pokrojone w plastry owoce i liście mięty. Pobudzenie i oryginalny smak gwarantowane! Zielona herbata + kolendra + pomarańcza + bazylia. To propozycja dla fanów orientalnych smaków! Zieloną herbatę możesz wymienić na yerbę, a bazylię na trawę cytrynową lub tymianek – wedle uznania. Te ciekawe połączenia smakowe jednych pobudzają, innych dodatkowo relaksują i zawierają naturalne przeciwutleniacze.

4: „Woda smakowa” bez cukru, a jednak słodka…?



To zasługa owoców lub dodatków, innych niż cytrusy. Jakich?

Maliny . Wcześniej schłodzone i odrobinę rozgniecione zalej wodą lub klasyczną lemoniadą cytrynową. Odczekaj chwilę i… orzeźwiający napój gotowy! Jeśli będzie za słodki, dodaj plasterek pomarańczy lub odrobinę soku z limonki.

. Wcześniej schłodzone i odrobinę rozgniecione zalej wodą lub klasyczną lemoniadą cytrynową. Odczekaj chwilę i… orzeźwiający napój gotowy! Jeśli będzie za słodki, dodaj plasterek pomarańczy lub odrobinę soku z limonki. Truskawki . Najlepiej zmrożone – rozgnieć i zalej wodą.Taka „woda smakowa” będzie jeszcze bardziej orzeźwiająca, jeśli kilka owoców wrzucisz do dzbanka prosto z zamrażarki. Zastąpisz w ten sposób klasyczne kostki lodu. Efektownie i efektywnie zarazem!

. Najlepiej zmrożone – rozgnieć i zalej wodą.Taka „woda smakowa” będzie jeszcze bardziej orzeźwiająca, jeśli kilka owoców wrzucisz do dzbanka prosto z zamrażarki. Zastąpisz w ten sposób klasyczne kostki lodu. Efektownie i efektywnie zarazem! Kwiaty hibiskusa . Mogą być świeże (lekko rozgniecione) lub suszone, wcześniej zalane wrzątkiem. Po ostudzeniu możesz zalać wodą i – jeśli masz życzenie – dodać plastry cytrusów.

. Mogą być świeże (lekko rozgniecione) lub suszone, wcześniej zalane wrzątkiem. Po ostudzeniu możesz zalać wodą i – jeśli masz życzenie – dodać plastry cytrusów. Brzoskwinia . Najlepiej sprawdzi się sok wyciśnięty z owoców i kilka plastrów brzoskwini w celach estetycznych. Smak takiej słodkiej „wody smakowej” bez cukru dopełni bazylia. Jeszcze bardziej orzeźwiająca będzie, gdy dodasz kilka plastrów cytryny, a całość zalejesz wodą gazowaną.

. Najlepiej sprawdzi się sok wyciśnięty z owoców i kilka plastrów brzoskwini w celach estetycznych. Smak takiej słodkiej „wody smakowej” bez cukru dopełni bazylia. Jeszcze bardziej orzeźwiająca będzie, gdy dodasz kilka plastrów cytryny, a całość zalejesz wodą gazowaną. Mango . Jest niezwykle słodkim owocem, dlatego jego smacznym przełamaniem będzie kiwi lub rabarbar.

. Jest niezwykle słodkim owocem, dlatego jego smacznym przełamaniem będzie kiwi lub rabarbar. Arbuz, czyli wisienka na torcie domowych lemoniad. Schłodzony owoc zgniatamy lub blendujemy, dodajemy wody oraz lodu i gotowe!

5: „Woda smakowa” ze sklepowej półki



Niejednokrotnie nie mamy w domu składników, czasu lub zwyczajnie natchnienia, żeby przygotować domową lemoniadę. Na szczęście jest na to rozwiązanie! Dobrej jakości „woda smakowa” bez cukru jest również dostępna… w butelkach lub puszkach! Oferta jest na tyle bogata, że znajdzie się coś zarówno dla amatorów słodszych napojów (w wersji niskokalorycznej lub całkowicie bez kalorii), jak i dla miłośników prostych kombinacji smakowych, bazujących wyłącznie na wodzie z dodatkami naturalnych owocowych aromatów. Co więcej, producenci tacy jak np. Żywiec Zdrój oferują tzw. „wody smakowe” w zdrowszej, bo bezcukrowej wersji, zarówno niegazowanej (Essence), jak i z orzeźwiającymi bąbelkami (Sparkles, Żywiec Zdrój Mocny Gaz i nuta smaku).

Gotowe tzw. „wody smakowe” to nie tylko doskonała opcja dla zabieganych czy stroniących od samodzielnych eksperymentów w kuchni, ale także ciekawa propozycja dla wszystkich osób przyzwyczajonych do picia regularnie słodzonych napojów. Dzięki temu, że zawierają nawet o połowę mniej kalorii i cukru niż napoje typu cola czy nawet 100% soki owocowe (a warianty, w których część cukru zastąpiono substancją słodzącą z liści stewii mają jeszcze mniej kalorii) mogą z powodzeniem stanowić dla nich alternatywę. Tzw. woda smakowa bez cukru, słodzona jedynie bezpiecznymi dla zdrowia słodzikami (np. napój Żywiec Zdrój z nutą owoców zero cukru) czy w ogóle nie zawierająca substancji słodzących (jak np. Essence) to także doskonała propozycja dla osób dbających o zbilansowaną dietę lub odchudzających się, które na co dzień wybierają produkty bez kalorii, ale nie chcą rezygnować z owocowego smaku czy odrobiny słodyczy. I na koniec – zastąpienie regularnie słodzonych napojów dobrej jakości tzw. wodą smakową to jeden ze smacznych i łatwych sposobów na zmniejszenie ilości cukru i kalorii w diecie oraz pomost w kierunku wykształcenia nawyku picia… po prostu wody. Sprawdzi się zwłaszcza u tych, którzy do tej pory od niej wyraźnie stronili.

Jaka „woda smakowa” najlepsza?

Zdecydowanie taka, która najbardziej nam smakuje i na którą mamy ochotę w danym momencie! W przypadku gotowych propozycji ze sklepowej półki warto zwrócić uwagę nie tylko na dostępne kombinacje smaków, ale przede wszystkim na skład produktu. Po pierwsze, sięgajmy po te, które są niskokaloryczne, tzn. mają mniej niż 20 kcal na 100 ml lub są bez dodatku cukru – nie ma się co oszukiwać, cukier z napojów wpływa na ogólny bilans energetyczny naszej diety i zwiększa jej kaloryczność. Po drugie – wybierajmy te, które mają prosty skład, nie zawierają sztucznych aromatów, konserwantów czy syropu glukozowo-fruktozowego. I po trzecie – cieszmy się ulubionymi smakami, ale też próbujmy nowych orzeźwiających kompozycji. A zatem – smacznego!

Artykuł powstał z udziałem marki Żywiec Zdrój