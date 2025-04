4 z 5

Sałatlove. Zdrowe sałatki na każdy dzień roku David Bez

Auto książki nie jest kucharzem, a książka powstała z potrzeby zmiany diety na zdrowszą, ale bez długich godzin spędzonych w kuchni. Na początku David Bez wyjaśnia na jakiej bazie buduje każdą sałatkę. Przedstawia jasny schemat, pokazuje, co zawsze warto mieć w kuchni, a potem udowadnia, że sałatki to kategoria nieskończona i bardzo różnorodna. Piękna graficznie, bez nadmiaru ozdobników, do codziennego „maltretowania” w kuchni, przepisy dopasowane sezonowo. Już nigdy nie wyjdziecie do pracy bez lunchu.