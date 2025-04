Oto, co można zrobić z żyworódki uprawianej w doniczce na parapecie. Wszystkie przepisy są tanie jak barszcz i nie są czasochłonne, a mogą pomóc w różnych dolegliwościach. Kalanchoe to roślina lecznicza z Afryki, ale dzięki walorom ozdobnym, uprawiana jest na całym świecie. Wytwarzane z niej specyfiki stają się coraz bardziej popularne, np. maść z żyworódki na zmarszczki i w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowanie. Podpowiadamy, co w domu można zrobić z żyworódki.

Żyworódka (Kalanchoe) to roślina sukulentowa, która od dawna jest ceniona za swoje właściwości lecznicze. Jej liście są bogate w witaminy, minerały oraz substancje biologicznie czynne, które mają pozytywny wpływ na zdrowie. Wykorzystanie liści i łodyg żyworódki w diecie i medycynie naturalnej jest wszechstronne – można z nich przygotować soki, mikstury, a nawet dodać do potraw.

Poniżej znajdują się informacje na temat właściwości zdrowotnych żyworódki oraz kilka przepisów na jej wykorzystanie.

W badaniach naukowych Kalanchoe wykazywało działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, gojące rany, przeciwwrzodowe i rozluźniające mięśnie. Było to zasługą flawonoidów i bufadienolidów, oraz głównych metabolitów wtórnych substancji występujących w ekstraktach z tej rośliny.

Wprowadzenie do diety żyworódki w postaci soków, mikstur czy dodatków do potraw może przynieść liczne korzyści zdrowotne. Pamiętaj jednak, aby przed rozpoczęciem regularnego spożywania żyworódki skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz jakieś schorzenia lub przyjmujesz leki.

Żyworódka może być używana jako dodatek do różnych potraw, takich jak sałatki, smoothie, zupy czy nawet kanapki. Jej delikatny, lekko kwaśny smak doskonale komponuje się z innymi składnikami, dodając potrawom oryginalności i dodatkowych wartości odżywczych.

Aby przygotować krople z kalanchoe, trzeba przecisnąć listki i łodygi żyworódki przez wyciskarkę do czosnku, a uzyskany sok przecedzić przez sterylną gazę i przechowywać w sterylnym pojemniku.

Do nosa stosuj 2 x dziennie po 2 krople, aby zmniejszyć obrzęk śluzówki i likwidować stan zapalny.

