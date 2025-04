fot. Fotolia

Reklama

1. Znajdź sojuszników w zdrowym odżywianiu

Człowiek to istota „stadna”. Dlatego, jeśli chcemy wprowadzić znaczące zmiany do swojego jadłospisu, poszukajmy kompana, z którym możemy podzielić nasz entuzjazm. Podsyłajcie sobie ze znajomymi ciekawe przepisy na zdrowe posiłki, umów się z koleżanką, że jutro Ty przynosisz owoce, a kolejnego dnia ona serwuje wam witaminowy koktajl. Takie rozwiązanie to połączenie przyjemnego z pożytecznym. W ten sposób będziecie się wzajemnie wspierać i motywować.

Obowiązkowo wybierz i polub kilka stron na Facebooku, które promują zdrowy styl życia. Obserwowanie osób, które żyją w myśl zasady „Jesteś tym, co jesz” zakotwiczy w tobie przekonanie, że jeśli inni potrafią, to ty też!

2. Odejdź od biurka

Praca przy biurku, nawet podczas spożywania posiłków, może sprawić, że poczujemy się jak gwiazda Hollywood. Wszyscy przecież dobrze znamy obraz zapracowanych kobiet biznesu z amerykańskich filmów, które biegają z kubkiem kawy i nie wyrabiają się na zakrętach. Tymczasem brak wolnej chwili na porządny posiłek skutkuje podjadaniem w ciągu dnia.

Jeśli nie możemy całkowicie wyrwać się z pracy, by spokojnie zjeść, przynajmniej usiądźmy w innym miejscu niż przy biurku. Wybierzmy kuchnię lub salę konferencyjną albo inne przeznaczone do tego miejsce w firmie.

Pamiętajmy, by przygotowywać posiłki wcześniej, stosując zdrowe techniki kulinarne takie jak grillowanie, beztłuszczowe pieczenie i gotowanie na parze. Gdy jesteśmy głodni i musimy szybko zadecydować, zazwyczaj dokonujemy niezdrowych wyborów. Fundujemy sobie wtedy obiad w postaci zupki instant lub fast fooda, a to źródło glutaminianu sodu oraz innych szkodliwych dodatków chemicznych - mówi dietetyk Małgorzata Stróżyńska z Centrum Medycznego Grupy Scanmed.

Zobacz także: Jak nie przytyć w pracy siedzącej? 6 wskazówek

3. Wodę popijaj zieloną herbatą

Dopiero wybiła 14:00, przed tobą tyle pracy, a już czujesz jak twoje powieki stają się ciężkie, opadasz z sił. Większość z nas sięga wtedy po małą czarną. Okazuje się jednak, że istnieją inne o wiele zdrowsze sposoby, które dają energetycznego kopniaka. Oprócz wody, której brak w organizmie sprzyja obniżeniu ciśnienia, wybieraj np. napar z suszonych owoców guarany lub sproszkowanego korzenia żeń-szenia. Może też być yerba-mate, która jest zamiennikiem herbaty, a przy tym doskonale odpędza zmęczenie.

Pamiętajmy również o wspaniałych właściwościach zielonej herbaty – pobudza i niweluje napięcie, a oprócz tego oczyszcza nasz organizm z toksyn i wspomaga odchudzanie.

Reklama

4. Nie przynoś ciasta na urodziny

Świętowanie urodzin, imienin, powrotów z zagranicznych wakacji, awansów lub zawodowych sukcesów z kolegami z pracy to ważna rzecz. Postarajmy się jednak tworzyć taką kulturę biurową, która nie włącza w celebrowanie tortów i kremowych ciasteczek. Grunt to skupić się na wydarzeniu, a nie organizacji uczty. Zamiast łakoci w postaci czekoladek, postawmy na kosz owoców bądź kwiaty – pierwsze to uczta dla żołądka, drugie dla oczu. – Aktualnie coraz popularniejszą formą celebrowania ważnych chwil w życiu zawodowym, a nawet prywatnym jest możliwość niesienia pomocy innym.

Wystarczy, aby nasi goście weszli na dowolną bądź rekomendowaną przez nas stronę internetową i wsparli elektronicznym przelewem, wybraną przez siebie kwotą, potrzebujących. Takie działanie oprócz miłego gestu, ma terapeutyczne znaczenie – dodaje psycholog Angelika Kleszczewska z Centrum Medycznego Scanmed w Warszawie.

Źródło: Materiały prasowe Scanmed Multimedis

Zobacz także: Jak jeść w pracy?