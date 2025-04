1 z 4

4 proste i pyszne koktajle!

100g zielonego groszku świeżego lub konserwowego 1 mała cebula 1 łyżeczka oleju rzepakowego ½ łyżeczki curry ½ szklanki wywaru Cebulę kroimy w piórka, lekko solimy i szklimy na patelni. Przekładamy ją do garnka, dodajemy zielony groszek oraz wywar i gotujemy ok. 15 minut. Jeśeli groszek jest świeży, można go chwilę podsmażyć razem z cebulą – to wzmocni jego aromat. Jeśli korzystamy z groszku konserwowego, musimy dokładnie wypłukać zalewę. Zupę lekko studzimy, następnie miksujemy i doprawiamy curry.