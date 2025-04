Prawidłowa kolacja dla cukrzyka pozwala zachować prawidłowy poziom cukru we krwi o poranku. Zbyt duża zawartość tłuszczu czy węglowodanów może spowodować zbyt wysoki poziom cukru we krwi rano (glikemia na czczo). Podobnie może skończyć się hipoglikemia nocna, która może powstać w wyniku zbyt wczesnego zjedzenia kolacji lub zbyt małego posiłku, co skutkuje hiperglikemią z samego rana. Zobacz, z czego przygotowywać kolację w diecie dla cukrzyka i kiedy ją jeść.

Podstawowe zasady dotyczące kolacji dla cukrzyka nie są skomplikowane. Najważniejsze z nich to:

Nie jest prawdą, że każdy cukrzyk powinien zjeść 2 kolacje. Normalny posiłek kolacyjny oraz przekąska przed snem są zalecane w przypadku cukrzycy ciążowej oraz dla diabetyków stosujących insulinę ludzką, która działa wolniej i dłużej od insuliny analogowej.

W przypadku przekąski przed snem dla ciężarnych zalecane są warzywa surowe lub np. kromka pełnoziarnistego pieczywa z twarogiem. U osób stosujących insulinę ludzką – produkty pełnoziarniste.

Poniżej polecane dla cukrzyków produkty, które warto uwzględniać w kolacji dla diabetyka:

Szykując wieczorny posiłek dla cukrzyka, należy kierować się indeksem glikemicznym i sięgać po produkty o niskim IG, unikać żywności wysokoprzetworzonej oraz cukrów. Należy też nie przesadzać z wielkością porcji.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem, aby odpowiednio zbilansować całą dietę i poszczególne posiłki. Twoje zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze zależy od wielu czynników, których nie jesteśmy tu w stanie uwzględnić. Dlatego nasz przepis traktuj jedynie jako inspirację, a ostateczne kompozycje posiłków ustalaj ze specjalistami.

Przekąska przed snem przy cukrzycy ciążowej: zjedz kromkę chleba razowego z liściem sałaty, plastrem wędliny drobiowej i 2 plastrami pomidora.