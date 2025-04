Kolejne badania potwierdzają, że osoby, które jedzą śniadania mają większe szanse na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Artykuł opublikowany we wrześniowym numerze (2017) „American Journal of Clinical Nutrition” wskazuje, że osoby, które spożywają najwięcej kalorii blisko nocy biologicznej (wtedy, gdy wydziela się większa ilość melatoniny) mają znacząco wyższą, procentową zawartość tkanki tłuszczowej w ciele.

Z tego powodu po raz kolejny zachęcam was do eksperymentowania ze śniadaniami. Specjalnie dla was przygotowałam 3 zaskakujące przepisy.

Czekoladowa gryczanka z borówkami



Składniki:

szklanka ugotowanej kaszy gryczanej niepalonej (biała),

łyżeczka kakao gorzkiego (bez dodatku cukru),

2 garści borówek amerykańskich,

½ łyżeczki miodu,

4 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżeczka orzechów nerkowca,

szczypta cynamonu,

sok z cytryny do smaku.

Przygotowanie:

Kaszą gryczaną ugotować dzień wcześniej i odstawić do lodówki. Rano wyjąć kaszę i wymieszać z jogurtem, miodem i sokiem z cytryny. Dodać cynamon i kakao, połączyć dokładnie, aby kasza zyskała kolor czekolady. Garść borówek oraz nerkowce dodać do gryczanki. Resztę borówek wykorzystać na ozdobienie gryczanki.

Muffinki jajeczne po włosku



Składniki:

2 jajka,

garść liści rukoli,

6 połówek suszonych pomidorów,

4 czarne oliwki,

2 łyżki startego sera typu parmezan, grana padano,

suszona bazylia,

sól, pieprz.

Przygotowanie:

Przygotować dwie, średniej wielkości, silikonowe foremki do muffinów. Jajka roztrzepać w małej misce, przyprawić solą, pieprzem i suszoną bazylią. Oliwki pokroić na plasterki. Suszone pomidory mocno odsączyć z oliwy i pokroić w paseczki. Jajka wymieszać z serem. Na dno foremek wyłożyć oliwki oraz suszone pomidory, zalać jajkami. Wstawić muffinki do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 15-20 minut. Muffiny podawaj na liściach rukoli z kromką żytniego chleba razowego na zakwasie.

Bananowa kanapka



Składniki:

1 duży banan,

2 łyżki dobrej jakości masła migdałowego,

łyżeczka czarnego sezamu,

garść malin świeżych lub z mrożonki.

Przygotowanie:

Banana przekrój wzdłuż na pół i posmaruj masłem migdałowym. Maliny powtykaj w masło orzechowe. Całość posyp czarnym sezamem. Gotowe!

