Sezon grillowy rusza pełną parą. Na szczęście nie musi oznaczać ciężkostrawnych potraw, po których chorujemy i źle się czujemy. Zaplanuj wcześniej lekkie przekąski, z którymi grillowanie można powtarzać znacznie częściej i nie tracić przy tym zdrowia.

Najlepsze dietetyczne przekąski na grilla – pamiętaj o kilku zasadach

Dietetyczne przekąski na grilla powinny mieć kilka cech, które sprawią, że będą lekkim dodatkiem do innych potraw i nie będą za bardzo obciążać układu pokarmowego.

Nie powinny mieć dużo tłuszczu nasyconego , dlatego unikaj tłustych mięs i wędlin, a także tłustych żółtych serów.

, dlatego unikaj tłustych mięs i wędlin, a także tłustych żółtych serów. Uwzględnij produkty będące źródłem białka , np. twaróg, jogurt, tofu lub ciecierzyca.

, np. twaróg, jogurt, tofu lub ciecierzyca. Jeśli tłuszcze, to wybieraj te zdrowe , których przedstawicielami są orzechy, oliwa, awokado, ryby.

, których przedstawicielami są orzechy, oliwa, awokado, ryby. By przekąski z grilla były zdrowe, powinny bazować na warzywach , jak np. cukinia, pieczarki, bakłażan, papryka. Błonnik w nich zawarty spowalnia wchłanianie glukozy i wspomaga trawienie.

, jak np. cukinia, pieczarki, bakłażan, papryka. Błonnik w nich zawarty spowalnia wchłanianie glukozy i wspomaga trawienie. W przygotowaniu dietetycznych przekąsek unikaj produktów z wysokim indeksem glikemicznym, jak słodkie sosy, jasne pieczywo i makaron.

Zamiast ciężkich, tłustych lub słodkich sosów, lepsze będą lekkie dodatki jak ocet balsamiczny, ziołowe winegret albo sos jogurtowy z czosnkiem i koperkiem.

Fit przekąski na grilla – 3 smaczne i zdrowe przepisy

Dania z grilla, które przyrządzamy, na szczęście stają się coraz bardziej wyszukane i oryginalne, a także zdrowsze niż boczek, tłusta kiełbasa i karkówka z białym pieczywem. Dietetyczne przysmaki z grilla mogą być zarówno dodatkiem do innych dań, jak i samodzielną potrawą. Oto nasze sprawdzone propozycje.

Faszerowane pieczarki z grilla

Składniki:

pieczarki, np. 6-7 dużych pieczarek do faszerowania,

300 g serka śmietankowego (do smarowania),

natka pietruszki,

4 ząbki czosnku,

sól, pieprz,

starty ser kozi do posypania lub inny ser (z niską zawartością tłuszczu).

Przygotowanie:

Pieczarki dokładnie umyj i przygotuj do faszerowania. Wymieszaj serek, posiekaną natkę pietruszki, przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku, sól i pieprz do smaku. Faszeruj każdą pieczarkę przygotowanym serkiem z ziołami. Na koniec posyp startym serem. Grilluj pieczarki tak długo aż się mocno zarumienią.

Faszerowane pieczarki z grilla, fot. Adobe Stock, O.B.

Warzywne szaszłyki

Składniki (ok. 8 szaszłyków):

1 cukinia,

1 papryka,

8 pieczarek,

8 małych patisonów,

14 pomidorków koktajlowych,

1 czerwona cebula,

marynata: 4 łyżki oliwy, sok z połowy cytryny, łyżka miodu, 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, szczypta oregano i tymianek, sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Przygotuj marynatę. Umieść wszystkie składniki marynaty w misce i dokładnie wymieszaj. Umyj warzywa, obierz pieczarki, cukinię i cebulę. Pokrój warzywa na większe kawałki, które nadają się do szaszłyków. Cebulę pokrój w łódeczki. Dodaj wszystko do marynaty i wymieszaj. Nadziewaj warzywa na zmianę na długie wykałaczki do szaszłyków. Układaj szaszłyki na rozgrzanym grillu. Wystarczy kilka minut, aby danie było gotowe. Możesz podawać z jogurtowym sosem czosnkowym.

Warzywne szaszłyki z grilla, fot. Adobe Stock, zi3000

Grillowane tofu

Składniki:

1 opakowanie tofu naturalnego,

sezam do posypania,

marynata: 1 łyżka oliwy, 3 łyżki sosu sojowego, 1 łyżka miodu, 2 łyżki soku z cytryny lub limonki, opcjonalnie 1 łyżka octu ryżowego.

Przygotowanie:

Zacznij od przygotowania marynaty. W tym celu połącz wszystkie składniki i dokładnie wymieszaj. Ser tofu wyjmij z opakowania, odciśnij w ręczniku papierowym z nadmiaru wody i pokrój w grube plastry lub kostkę. Zanurz tofu w marynacie i pozostaw w lodówce na co najmniej 30-60 minut. Grilluj na tackach. Na końcu posyp sezamem. Podawaj ze świeżymi warzywami, lekką sałatką, kiełkami, grillowanym kurczakiem. Pasuje do orzechów, np. prażonych nerkowców, orzechów laskowych lub pinii.

Grillowane tofu, fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Inne dietetyczne przekąski na grilla

Repertuar fit przekąsek, które można przyrządzić na grillu lub dodać do dań z grilla, jest bardzo bogaty. Jeżeli nie przypadły ci do gustu propozycje zamieszczone powyżej, to możesz jeszcze wybrać coś z tej listy:

