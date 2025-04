1. Wybieraj chude, beztłuszczowe mięso lub dokładnie odcinaj je przed przyrządzaniem.

2. Piecz, grilluj i gotuj chude mięso, drób i ryby.

3. Zawsze usuwaj skórę przed przyrządzeniem drobiu.

4. Schładzaj zupę, gulasz po ich przyrządzeniu. Stężony tłuszcz, który pojawi się na powierzchni potrawy, łatwo usunąć łyżką.

5. W trakcie smażenia podgrzej szybko produkt, następnie zbierz tłuszcz, który wytopił się z produktu i duś powoli, aby nie tonął we własnym tłuszczu. Warzywa absorbują część wytopionego tłuszczu, dlatego nie uzyskują rumianego wyglądu wraz z mięsem.

6. Używaj jak najmniejszej ilości oleju i innych tłuszczów do smażenia.

7. Używaj masła i margaryny takiej ilości, aby nie przekraczała wielkości łyżeczki.

8. Nie używaj schłodzonego, twardego masła lub margaryny. Przed użyciem, pozostaw na jakiś czas do zmiękczenia w temperaturze pokojowej.

9. Większość sosów do sałatek zawiera olej, majonez, lub śmietanę. Używaj małej ilości oliwy, niskotłuszczowej śmietany, bądź beztłuszczowych sosów np. vinegrait.

10. Nie dodawaj oleju w trakcie gotowania makaronu, masła lub margaryny do ryżu, masła czy tłustego mleka do puree z ziemniaków. Lepszy efekt osiągnie się przez odpowiednie doprawienie ryżu, makaronu ziołami i przyprawami, czy przez dodanie chudego mleka do puree z ziemniaków.

11. Zastąp pełne mleko niskotłuszczowym lub odtłuszczonym.

12. Unikaj nie mlecznych kremów i sosów, zawierających majonez, olej palmowy, czy kokosowy.

13. Zrezygnuj z majonezu, który zawiera nawet 100 kcal w jednej małej łyżeczce. Zastąp go niskotłuszczowym, light, bądź zmieszaj z niskotłuszczowym jogurtem

14. Używaj wywarów i bulionów gotowanych na chudym drobiu wraz z warzywami, zamiast masła, czy oleju.

15. Serwuj mniejsze porcje bardziej kalorycznych posiłków, z jednoczesnym zwiększeniem porcji warzyw, owoców i innych niskotłuszczowych produktów i potraw.

16. W trakcie zakupów szukaj produktów niskotłuszczowych lub ze zmniejszoną ilością kalorii (np. jogurt, kefir, twarogi i sery).

17. Unikaj boczku, słoniny, tłustych wędlin, mielonek, podrobów i pasztetów.

18. Masło i margarynę stosuj w małej ilości tylko na śniadanie, jako tłuszcz do smarowania. Zamiast masła i margaryny, można użyć małej ilości serków topionych lub twarożków.

19. Spożywaj 3-4 jaja na tydzień.

20. Spożywaj ryby nawet 4 razy w tygodniu, zastępując tłuste mięsa i wędliny.

