1. Pełnoziarnisty makaron

Źródło: węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego, witamin z grupy B

Wystarczy, że ugotujesz makaron, dodasz do niego pesto oraz mozzarellę i obiad masz gotowy! W kryzysowej sytuacji możesz go połączyć z natką pietruszki, orzechami i suszonymi pomidorami. Pełnoziarnisty makaron to szybka baza obiadowa.

2. Kasza gryczana

Źródło: węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego, magnezu

Nie samym makaronem człowiek żyje! Kasza gryczana stanowi bogatą w składniki odżywcze bazę obiadową, a dzięki swojemu charakterystycznemu, orzechowemu posmakowi dodaje daniu wyrazistości. Turbo szybki obiad? Połącz kaszę gryczaną z warzywami na patelnię i jajkiem sadzonym. Voila!

3. Płatki owsiane górskie

Źródło: węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego, manganu i selenu

Płatki owsiane uratują niejedno śniadanie. Zagotuj je na wodzie, mleku lub napoju roślinnym (mleku roślinnym), dodaj świeży owoc, rozgrzewające przyprawy i dowolne orzechy. Uzyskasz sycący posiłek!

4. Fasola w puszce

Źródło: białka, błonnika pokarmowego, cynku

Warto zawsze mieć w domu co najmniej jedną puszkę białej fasoli, bo to bardzo dobre źródło białka roślinnego. Jeśli nie masz w domu mięsa, ani nabiału to właśnie fasola zapewni w posiłku budulec dla mięśni. Połącz fasolę z pomidorami z puszki, dopraw ziołami i zjedz ją z dobrym pieczywem na zakwasie.

5. Warzywa na patelnię mrożone

Źródło: błonnika pokarmowego, witamin i antyoksydantów

W zamrażalce zawsze miej kilka opakowań warzyw na patelnię. Wystarczy, że usmażysz je na łyżce oleju rzepakowego i dorzucisz do nich jajko, by przygotować pełnowartościową kolację.

6. Pomidory w puszce

Źródło: potasu i przeciwnowotworowego likopenu

Pomidory z puszki to bardzo dobra baza sosu i świetne uzupełnienie zupy warzywnej. Dodaj je do makaronu, połącz ze świeżą bazylią i przypraw chili. Ekspresowy obiad gotowy!

7. Truskawki mrożone

Źródło: błonnika pokarmowego, przeciwutleniaczy i witaminy C

Wykorzystaj je, jako słodki dodatek do jogurtu naturalnego. Możesz dodać je do owsianki lub zmiksować z kefirem i bananem na gładki koktajl. Sprawdzą się także jako przekąska!

8. Jabłka

Źródło: błonnika pokarmowego, witaminy C

Największą zaleta jabłek jest to, że można je długo przechowywać. To owoc, który szybko złapiesz wychodząc z domu zawsze wtedy, gdy nie zdążysz przygotować drugiego śniadania. Obrane i pokrojone w kostkę jabłko z dodatkiem cynamonu możesz dorzuć do owsianki, a upieczone z orzechami włoskimi i niewielką ilością miodu sprawdzi się jako deser.

9. Orzechy włoskie

Źródło: zdrowy tłuszcz (wielonienasycone kwasy tłuszczowe), magnez, żelazo

Łyżka posiekanych orzechów włoskich świetnie uzupełni każde danie główne. Ich garść to dobry wybór na przekąskę w biegu, gdy jedziesz samochodem i nie masz możliwości zjedzenia niczego innego.

10. Olej lniany

Źródło: zdrowego tłuszczu (wielonienasycone kwasy tłuszczowe), witaminy E

Dodatek oleju lnianego sprawi, że danie będzie bardziej sycące. Dzięki niemu wchłoną się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Olej lniany ma także działanie przeciwzapalne, chroni układ krwionośny, zmniejsza ryzyko miażdżycy i zawału serca. Dodawaj do dań (np. do sałatek) tylko na zimno! Na oleju lnianym nie można smażyć!

11. Rafinowany olej rzepakowy

Źródło: zdrowego tłuszczu (wielonienasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe), witaminy E

Olej rzepakowy to oliwa północy. Ten rafinowany nadaje się do smażenia, bo jest odporny na wysoką temperaturę. W porównaniu z oliwą z oliwek ma znacznie więcej prozdrowotnych kwasów tłuszczowych z rodziny omega 3.

12. Jajka

Źródło: białka, witamin z grupy B, żelaza

W jajku zajdziesz pełnowartościowe białko oraz cały zestaw witamin i składników mineralnych niezbędnych do tego, by powstało życie. Możesz wykorzystać je zarówno do śniadania (jajecznica), obiadu (jajko sadzone) czy kolacji (jajko na twardo). Przechowuj je zawsze w głębi lodówki (nigdy na drzwiach). Dzięki temu na dłużej zachowają świeżość.

13. Suszone zioła

Źródło: przeciwutleniaczy

Zawsze miej w kuchni duży wybór ziół suszonych i 2-3 świeże zioła. Dzięki przyprawom wyczarujesz mocne, głębokie smaki dań. Zioła są źródłem silnych przeciwutleniaczy, które hamują niekorzystny wpływ wolnych rodników na komórki ludzkiego ciała.

14. Gorzka czekolada (minimum 70%)

Źródło: magnezu i miedzi

Każdy potrzebuje odrobiny przyjemności prawda? Gorzka czekolada to połączenie wartości odżywczej i przyjemnych doznań smakowych. Masz ochotę na słodycze – stawiaj na te najwyższej jakości!

15. Sardynki w sosie pomidorowym

Źródło: zdrowego tłuszczu (wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3), białka, wapnia

Jeśli chcesz pokryć zapotrzebowanie organizmu na nienasycone kwasy tłuszczowe musisz jeść ryby. Sardynki mają dużo kwasów omega 3 i nie są zanieczyszczone rtęcią. Puszkę sardynek w sosie pomidorowym miej zawsze w kuchennej szufladzie. Używaj ich, jako dodatku do sałatki lub bazy do pasty kanapkowej.

