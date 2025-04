12 zasad zdrowego grillowania

Przyrządzanie potraw na otwartym ogniu jest najstarszym sposobem przygotowywania jedzenia. Jednak dziś grillowanie to nie tylko technika przyrządzania dań, a także sposób na spędzanie wolnego czasu. Grillowanie bowiem stało się bardzo popularne, wspólne spotkania z rodzina czy przyjaciółmi przy aromacie grillowanego mięsa, odrywają nas od codzienności.

Ostatnio jednak coraz częściej pojawiające się głosy, że pieczenie na ruszcie jest szkodliwe dla organizmu, rakotwórcze, zaczynają odstraszać nawet najbardziej zagorzałych zwolenników dań z grilla. Czy zatem naprawdę, dla naszego zdrowia, powinniśmy zrezygnować z tego przyjemnego sposobu letniego relaksu?

Okazuje się, że nie samo grillowanie jest niezdrowe, co jego sposób. Choć każdy z nas pichcił przy ruszcie z pewnością nie jeden raz, to nadal nie wiemy jakich zasad powinniśmy przestrzegać, by grillowane potrawy były nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe.

Zatem przed zbliżającym się wielkim sezonem grillowania, zapoznajmy się z kilkoma bardzo istotnymi wskazówkami dotyczącymi zdrowego pieczenia na ruszcie.

Do rozpalenia grilla nigdy nie używajmy ropy lub parafiny. Nie można również stosować starych kartonów, gazet, gdyż mogą zawierać różne substancje, które podczas spalania wydzielają toksyczne związki.

Ograniczajmy podpałki. Najlepiej byłoby całkiem z niej zrezygnować, jeśli jednak mamy problemy z rozpaleniem grilla bez jej użycia, zastosujmy ją tylko na początku, kiedy na ruszcie nie znajduje się jeszcze jedzenie. Nie powinno się dodawać kostek rozpałki już w trakcie grillowania.

Do palenia na grillu używajmy węgla drzewnego lub drewna z drzew liściastych, nigdy z drzew iglaste, gdyż zawierają dużo żywicy, która spalając się może uwalniać szkodliwe substancje.

Zawsze pamiętajmy o tackach aluminiowych, perforowanych lub żłobionych. Dzięki nim każdy produkt zawierający tłuszcz jest oddzielony od żaru. Jeżeli nie położymy tacki, tłuszcz ściekać będzie bezpośrednio do paleniska i tam palić się, co spowoduje wydzielanie się szkodliwych substancji, które osadzają się na grillowanych produktach.

Jeżeli w trakcie pieczenia musimy dorzucić węgiel, zdejmijmy najpierw potrawy z rusztu i połóżmy je z powrotem dopiero gdy znów się rozżarzy.

Wybierajmy mięso świeże i najlepiej chude (kurczak, indyk, chuda wołowina ryby). Pamiętajmy o warzywach. Możemy je spożywać w formie sałatek, jako dodatek do grillowanych potraw, a także możemy je przyrządzić na ruszcie.

Pamiętajmy, aby mięso przeznaczone na grilla dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Również, za każdym razem, gdy dotykamy surowego mięsa, pamiętajmy o starannym umyciu rąk.

Umyte i doprawione już mięso należy przechowywać do samego końca w lodówce. Wyjmujemy je dopiero, gdy grill jest już rozpalony i gotowy do pieczenia. W przeciwnym razie, w ciepłej letniej temperaturze, bardzo szybko mogą rozwinąć się w nim bakterie.

Surowe mięso odwracajmy szczypcami, widelcem lub łopatką. Nie używajmy tych samych sztućców do surowego mięsa i pozostałych produktów.

Przed podaniem potraw gościom, dokładnie sprawdźmy, czy mięso się upiekło. Gdy po nakłuciu patyczkiem do szaszłyków albo widelcem wycieka z niego przezroczysty jasny sos, mięso jest upieczone.

Grillowanych produktów nie przechowuj i nie odgrzewaj ponownie.

Po skończonym grillowaniu pamiętajmy, aby dokładnie wyczyścić ruszt z pozostałości spalonego tłuszczu i starych potraw, one także mogą być źródłem trujących substancji.