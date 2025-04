Wiele przeciwwskazań do jedzenia bobu nie jest bezwzględnych, co oznacza, że w niewielkich ilościach można go spożywać. Natomiast w przypadku przyjmowania niektórych leków czy istnienia poważniejszych chorób, lepiej całkowicie z niego zrezygnować. Sprawdź, jakimi przeciwwskazaniami objęte jest jedzenie bobu i kiedy warto go unikać.

Chociaż bób jest bogaty w białko, błonnik i witaminy, w niektórych przypadkach jego jedzenie może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej poradzić się lekarza lub dietetyka.

Kto nie może jeść bobu?

Oto przeciwwskazania do jedzenia bobu:

Fawizm (choroba fasolowa). Osoby z niedoborem enzymu G6PD (fawizm - jest to rzadka, ale poważna choroba genetyczna) mogą po spożyciu bobu doświadczyć poważnych reakcji, takich jak rozpad czerwonych krwinek.

(choroba fasolowa). Osoby z niedoborem enzymu G6PD (fawizm - jest to rzadka, ale poważna choroba genetyczna) mogą po spożyciu bobu doświadczyć poważnych reakcji, takich jak rozpad czerwonych krwinek. Dna moczanowa . Bób zawiera puryny, które mogą zwiększać poziom kwasu moczowego we krwi, co może przyczyniać się do nasilenia objawów choroby u osób z dną moczanową.

. Bób zawiera puryny, które mogą zwiększać poziom kwasu moczowego we krwi, co może przyczyniać się do nasilenia objawów choroby u osób z dną moczanową. Zespół jelita drażliwego . Bób jest bogaty w błonnik i trudne do strawienia węglowodany (jest bogaty w FODMAP), co może prowadzić do wzdęć i gazów. Osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS) lub innymi problemami trawiennymi mogą kłopoty jelitowe po spożyciu bobu i powinny stosować dietę low FODMAP.

. Bób jest bogaty w błonnik i trudne do strawienia węglowodany (jest bogaty w FODMAP), co może prowadzić do wzdęć i gazów. Osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS) lub innymi problemami trawiennymi mogą kłopoty jelitowe po spożyciu bobu i powinny stosować dietę low FODMAP. Cukrzyca . Gotowany bób nie jest wskazany dla osób cierpiących na cukrzycę, gdyż gwałtownie podnosi poziom cukru we krwi (ma indeks glikemiczny 80). Bób na surowo nie ma już takich właściwości. Więcej na ten temat w materiale Bób a cukrzyca.

. Gotowany bób nie jest wskazany dla osób cierpiących na cukrzycę, gdyż gwałtownie podnosi poziom cukru we krwi (ma indeks glikemiczny 80). Bób na surowo nie ma już takich właściwości. Więcej na ten temat w materiale Bób a cukrzyca. Insulinooporność, otyłość, duża nadwaga . Bób jest produktem wysokokalorycznym, więc w przypadku wymienionych tu schorzeń należy z niego rezygnować lub jadać go w bardzo ograniczonej ilości.

. Bób jest produktem wysokokalorycznym, więc w przypadku wymienionych tu schorzeń należy z niego rezygnować lub jadać go w bardzo ograniczonej ilości. Alergie pokarmowe . Choć zdarza się to rzadko, niektóre osoby mogą być uczulone na bób, co może prowadzić do reakcji alergicznych, takich jak swędzenie, pokrzywka, obrzęk czy trudności z oddychaniem.

. Choć zdarza się to rzadko, niektóre osoby mogą być uczulone na bób, co może prowadzić do reakcji alergicznych, takich jak swędzenie, pokrzywka, obrzęk czy trudności z oddychaniem. Problemy z wątrobą lub nerkami . Osoby z poważnymi problemami z wątrobą lub nerkami mogą mieć trudności z metabolizowaniem i usuwaniem z organizmu niektórych składników odżywczych zawartych w bobie. Jest on zakazany w diecie niskopotasowej stosowanej w przypadku niewydolności nerek.

. Osoby z poważnymi problemami z wątrobą lub nerkami mogą mieć trudności z metabolizowaniem i usuwaniem z organizmu niektórych składników odżywczych zawartych w bobie. Jest on zakazany w diecie niskopotasowej stosowanej w przypadku niewydolności nerek. Rak piers i, zwłaszcza hormonozależny. Bób zawiera fitosterole, które działaniem przypominają hormony mogące niekorzystnie wpływać na przebieg choroby.

i, zwłaszcza hormonozależny. Bób zawiera fitosterole, które działaniem przypominają hormony mogące niekorzystnie wpływać na przebieg choroby. Stosowanie pewnych leków . Osoby przyjmujące leki immunosupresyjne, leki na dnę moczanową, parkinsona, depresję i inne specyficzne medykamenty powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem bobu, aby uniknąć potencjalnych interakcji.

. Osoby przyjmujące leki immunosupresyjne, leki na dnę moczanową, parkinsona, depresję i inne specyficzne medykamenty powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem bobu, aby uniknąć potencjalnych interakcji. Nieżyt żołądka i jelit, biegunka . Bób jest dość ciężkostrawny, dlatego nie poleca się go do jedzenia wtedy, gdy wskazana jest dieta lekkostrawna.

. Bób jest dość ciężkostrawny, dlatego nie poleca się go do jedzenia wtedy, gdy wskazana jest dieta lekkostrawna. Wiek poniżej 13 miesięcy. Ze względu na ciężkostrawność bobu nie jest on zalecany w diecie małych dzieci.

fot. Przeciwwskazania do jedzenia bobu/Adobe Stock, Brent Hofacker

Bób nie jest polecany przy refluksie, a także w przypadku wrzodów czy choroby zapalnej żołądka. W tych reakcjach jest zbyt ciężkostrawny i może przyczyniać się do nasilenia objawów choroby. Jednak reakcja na bób przy refluksie może być różna.

Potencjalne problemy z bobem przy refluksie:

Bób zawiera oligosacharydy, które mogą powodować wzdęcia i gazy , co może nasilać objawy refluksu.

, co może nasilać objawy refluksu. Bób jest bogaty w błonnik trudny do strawienia dla osób z wrażliwym układem trawiennym. Z tego powodu może wywoływać uczucie pełności i dyskomfort .

. Choć bób nie jest bardzo kwaśny, jego spożycie w dużych ilościach może wpływać na produkcję kwasu żołądkowego, co może nasilić objawy refluksu u niektórych osób.

Rekomendacje dla osób z refluksem:

Wprowadzenie bobu do diety powinno odbywać się stopniowo . Obserwuj swoje reakcje i unikaj spożycia bobu, jeśli zauważysz nasilenie objawów refluksu.

. Obserwuj swoje reakcje i unikaj spożycia bobu, jeśli zauważysz nasilenie objawów refluksu. Gotowanie bobu i dokładne jego przeżuwanie może ułatwić trawienie. Unikaj tłustych i ciężko-strawnych dodatków, które mogą nasilać objawy refluksu.

dodatków, które mogą nasilać objawy refluksu. Spożywanie mniejszych porcji bobu może pomóc w minimalizowaniu potencjalnych problemów z refluksem.

bobu może pomóc w minimalizowaniu potencjalnych problemów z refluksem. Unikaj jedzenia bobu na krótko przed snem. Spożywaj go co najmniej 2-3 godziny przed położeniem się do łóżka, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia refluksu.

