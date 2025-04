Zwykle to, co smakuje nam najbardziej, wcale najzdrowsze nie jest. Jednak rzeczy zdrowe nie muszę być pozbawione smaku. Oto jak sprytnie ulepszyć ulubione potrawy, by nie trzeba było wykreślić ich z jadłospisu, a przy tym, aby było z korzyścią dla zdrowia.

fot. Depositphotos

Prawdą jest, że zdecydowana większość osób chętniej sięga po potrawy tuczące, niezdrowe, z małą ilością witamin i składników mineralnych. Bo pizza, hamburgery i frytki smakują tak dobrze. Czy zatem trzeba zrezygnować z ulubionych dań, by było zdrowo. Czy smaczne musi być równoznaczne z niezdrowe, a zdrowe – z pozbawione smaku? Otóż nie zawsze. Zmieniając nawyki wcale nie trzeba rezygnować z ulubionych dań, wystarczy tylko zamienić sprytnie składniki i przygotować potrawę w inny sposób. Nie musisz rezygnować z ukochanych makaronów, frytek, dań chińskich. Pod warunkiem, że przygotujesz je w domu i w ulepszonej wersji. Wtedy danie nie straci na smaku, a za to zyska bardzo na ilości niezbędnych składników. Ba, może się okazać, że w takiej wersji zasmakuje Ci jeszcze bardziej. Zatem eksperymentujcie!

Oto 10 zamienników zdecydowanie zdrowszych niż w oryginalnych przepisach:

Dla wielbicieli chińszczyzny – zamiast białego ryżu komosa ryżowa czyli quinoa. Komosa ryżowa ma bardzo wysoką zawartość białka, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy (tzw. białko kompletne), a także mangan, magnez, wapń, żelazo, miedź i fosfor, witaminę E oraz kwasy omega-3.

Dla kochających tosty – zamiast chleba tostowego chlebek pita lub tosty z chleba pełnoziarnistego. Chleb tostowy jest oczyszczony z wszelkich wartościowych składników natomiast pieczywo pełnoziarniste to skarbnica węglowodanów, błonnika, żelaza, magnezu, manganu, miedzi, witamin z gr. B i witaminy E.

Dla wielbicieli puree – zamiast tradycyjnego puree przygotowanego na bazie ziemniaków, sporej ilości masła i śmietanki, puree z kalafiora. Kalafior to źródło witamin A, C K, z gr. B, wapnia, żelaza, magnezu, cynku, potasu, fluoru i sodu. Wykazuje właściwości przeciwnowotworowe, antybakteryjne, usprawnia pracę układu pokarmowego, doskonale działa na mózg. I jest niskokaloryczny.

Dla fana kuchni meksykańskiej – zamiast tortilli pszennej – tortilla kukurydziana. Mąka kukurydziana jest bogata w witaminy A, E, z gr. B, magnez, fosfor, potas selen. Nie zawiera glutenu, a więc polecana jest osobom chorym na celiakię i przebywającym na diecie bezglutenowej.

Dla wielbicieli sosów (dipów) i nadzień – zamiast sosów i nadzień na bazie śmietany kremówki, przygotuj na bazie jogurtu greckiego. Jest zdecydowanie mniej kaloryczny, ma doskonałą konsystencję, a potrawy nie tracą na smaku.

Dla fana majonezu do kanapek – zamiast tłustego i kalorycznego majonezu, wykorzystaj pastę z awokado. Mimo, że kaloryczne jest wręcz niezastąpione w codziennej diecie. To źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin z gr. B, E, C, białka, magnezu, wapnia, fosforu.

Dla wielbiciela frytek – zamiast tradycyjnej wersji frytek smażonych na głębokim oleju, wybierz frytki z batatów, pieczone w piekarniku.

Dla wielbiciela włoskich przysmaków – zamiast tradycyjnego sosu bolognese, wybierz sos przygotowany ze świeżych pomidorów i dużą ilością aromatycznych ziół.

Dla fana makaronów – zamiast makaronu białego – pełnoziarnisty.

Dla kochających słodkie napoje – zamiast słodkich i często barwionych napojów wybierz soki świeżo wyciśnięte lub wodę z dodatkiem owoców. Zdecydowanie mniej kaloryczne, pozbawione konserwantów i sztucznych słodzików, za to pełne witamin. Woda z dodatkiem owoców jest aromatyczna, z powodzeniem może zastąpić słodkie napoje.