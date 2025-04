Zastanawiasz się, co pić na refluks? Mamy odpowiedź, która znajduje uzasadnienie w nauce. Koniecznie wypróbuj te domowe sposoby na zgagę i unikaj napojów, które sprzyjają objawom refluksu. Pamiętaj też, że zapobieganie zgadze to także stosowanie diety refluksowej, nieprzejadanie się i jadanie ostatniego posiłku przynajmniej 2-3 godziny przed przyjęciem pozycji leżącej. Zobacz te proste mikstury na refluks.

Doraźne łagodzenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD) można osiągnąć przez popijanie określonych napojów, które pomagają neutralizować kwas żołądkowy lub łagodzą podrażnienia przełyku. Oto pomysły, co pić na refluks:

Rano najlepiej pić napoje, które zmniejszają ryzyko wystąpienia refluksu. Nie muszą być neutralne lub zasadowe. Do najlepszych propozycji do picia rano na refluks należą:

Unikaj napojów, które potrafią prowokować refluks, takich jak kawa, herbata, napoje gazowane, soki cytrusowe, ponieważ mogą one zwiększać kwasowość żołądka lub osłabiać działanie dolnego zwieracza przełyku, co sprzyja refluksowi. Zaburzenia trawienne zwiększające ryzyko wystąpienia refluksu mogą wywoływać także napoje zwierające w składzie karagen, dlatego czytaj etykiety i unikaj napojów z tym składnikiem.