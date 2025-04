10 największych błędów żywieniowych – sprawdź, czy je popełniasz!

Prawidłowe nawyki żywieniowe to klucz do odpowiedniej wagi ciała oraz dobrego samopoczucia i zdrowia. Błędy żywieniowe zaś mogą prowadzić do nadwagi i problemów zdrowotnych. Które z nich są najbardziej popularne? Sprawdzamy to z Małgorzatą Chylewską, dietetyczką LightBox!