Wody smakowe na lato z owocami i świeżymi ziołami

4. Grejpfrut + rozmaryn

Do 1,5 litra wody mineralnej średniozmineralizowanej dodaj igiełki z 2 gałązek rozmarynku i plasterki 1 średniej sztuki grejpfruta. Plasterki grejpfruta wyciśnij, igiełki dociśnij do ścianek dzbanka, by uwolniły aromat. Odstaw na 15 minut do lodówki. Podawaj z kostkami lodu.

