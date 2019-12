Anyż gwiaździsty – właściwości zdrowotne, zastosowanie

fot. Adobe Stock

Anyż gwiaździsty to owoc wiecznie zielonego drzewa pochodzącego z Chin. Obecnie uprawiany jest przede wszystkim w Indiochinach i Japonii. Owoce drzewa pod postacią miniaturowych gwiazdek powstają w miejscu żółtych, podobnych do narcyza kwiatów. W każdym ramieniu gwiazdki znajduje się znajduje się nasiono, które jest mniej aromatyczne od owocu w całości. Owoce zbiera się zanim dojrzeją i przybiorą kolor brązowy.

Anyż nazywany jest także badianem właściwym lub drzewem anyżowym. Często myli się go z anyżkiem (biedrzeniec anyż), ponieważ obie rośliny zawierają ten sam składnik nadający im charakterystyczny, korzenny aromat. To występujący w olejku eterycznym anetol kojarzący się z zapachem świąt.

Anyż gwiaździsty znajduje zastosowanie nie tylko jako przyprawa. Jego właściwości wykorzystywane są także w medycynie naturalnej i kosmetyce w produkcji kosmetyków przeciwzmarszczkowych.

Anyż kojarzony jest przede wszystkim z przyprawą tradycyjnie dodawaną do dań świątecznych – ciast, ciasteczek, mięs czy warzyw. Razem z cynamonem, kardamonem, goździkami i imbirem tworzy rozgrzewającą mieszankę przypraw do piernika. Jest także składnikiem używanej powszechnie w kuchni chińskiej i wietnamskiej przyprawy 5 smaków. Anyżem aromatyzuje się także napoje alkoholowe np. popularny likier anyżkówkę.

Anyż jako przyprawę kupisz w postaci:

gwiazdek w całości,

mielonego anyżu,

nasion.

Przyprawę kupisz w dobrze zaopatrzonych sklepach spożywczych. Jej cena waha się w zależności od wagi opakowania. Im mniejsze opakowanie, tym wyższa cena. Za 50 g torebkę zapłacisz około 6-10 zł.

Anyż gwiaździsty od dawna stosowany jest w medycynie naturalnej. Za jego prozdrowotne właściwości odpowiadają między innymi przeciwbakteryjny olejek eteryczny i flawonoidy. Anyż możesz stosować:

jako dodatek do dań (przyprawa),

w formie naparu,

jako składnik leków,

w postaci olejku do aromaterapii.

Wspiera trawienie

Anyż to przyprawa, która świetnie wspomaga trawienie. To właśnie z tego powodu dodaje się go często do ciężkostrawnych potraw np. kapusty. Związki w nim zawarte przyspieszają trawienie, pobudzają wydzielanie soków żołądkowych i enzymów trawiennych.

Jednocześnie anyż działa rozkurczowo i wiatropędnie, pozwala złagodzić wzdęcia. Z tego powodu uznawany jest za bardzo dobry środek na niestrawność. Chińczycy żują wierzchołki gwiazdek anyżu, co ma działanie odświeżające oddech.



Działa moczopędnie

Napar anyżowy pobudza produkcję moczu w nerkach. Dzięki tej właściwości usprawnia wydalanie nadmiaru płynów z organizmu. Jest zalecany osobom, którym w ciągu dnia puchną nogi i dłonie.

Łagodzi infekcje

Wyciąg z anyżu jest składnikiem o działaniu wykrztuśnym, dodaje się go często do syropów na kaszel. Pozwala łatwiej odkrztuszać wydzielinę z dolnych dróg oddechowych. Napar z anyżu dodatkowo działa łagodząco na ból gardła, bo składniki zawarte w przyprawie działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Inne zastosowania

Anyż stosuje się także jako środek pobudzający laktację u kobiet karmiących piersią. Aromaterapia z użyciem olejku eterycznego z anyżu nie tylko złagodzi kaszel, ale także odstrasza komary. Japończycy, by w pełni wykorzystać moc aromaterapeutyczną anyżu, robią kadzidła z kory drzewa.

Aromat anyżu gwiazdkowego dość szybko się ulatnia. Z tego powodu należy go przechowywać w szczelnie zamkniętym, szklanym, ciemnym pojemniku, z dala od światła. Anyż najdłużej zachowuje swoje właściwości, jeśli przechowywany jest w całości.

