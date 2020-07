5 najlepszych książek o diecie/kuchni, które powinnaś przeczytać

POPRZEDNIA

4 z 5

NASTĘPNA fot. Materiały prasowe

"Sałatlove. Zdrowe sałatki na każdy dzień roku " David Bez

Auto książki nie jest kucharzem, a książka powstała z potrzeby zmiany diety na zdrowszą, ale bez długich godzin spędzonych w kuchni. Na początku David Bez wyjaśnia na jakiej bazie buduje każdą sałatkę. Przedstawia jasny schemat, pokazuje, co zawsze warto mieć w kuchni, a potem udowadnia, że sałatki to kategoria nieskończona i bardzo różnorodna. Piękna graficznie, bez nadmiaru ozdobników, do codziennego „maltretowania” w kuchni, przepisy dopasowane sezonowo. Już nigdy nie wyjdziecie do pracy bez lunchu.

Dołącz do Nas Zostając testerką dostajesz za darmo testowane produkty Zgłoś się do akcji Aby otrzymać za darmo produkty do testów Testuj za darmo Otrzymuj produkty, dziel się opiniami Otrzymaj produkt Przetestuj go i podziel się opinią z innymi użytkownikami Chcę testować