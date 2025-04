Bogactwo produktów z ekspercką tradycją

Od ponad 30 lat znakami rozpoznawczymi POLOmarketu są szeroki wybór i wysoka jakość, widoczne szczególnie w ofercie lady tradycyjnej. To prawdziwe centrum kulinarnych inspiracji, które pozwala przełamywać codzienną rutynę i sięgać po wyjątkowe smaki. W największych sklepach dostępnych jest nawet ponad 200 różnych produktów – od aromatycznych wędlin i serów na kanapki, przez białe i czerwone mięsa do obiadu, po zdrowe ryby na kolację. W ofercie znajdują się także świeże, gotowe dania, takie jak sałatki, surówki czy flaki, dzięki którym oszczędzisz czas na gotowaniu czy dobieraniu dodatków, nie rezygnując z jakości i idealnego smaku.

Zakupy w zgodzie z ideą less waste

Możliwość zakupu dokładnie takiej ilości, jakiej potrzeba, to nie tylko wygoda, ale także sposób na ograniczenie marnowania żywności. Klienci nie są zobowiązani do kupowania gotowych, z góry zapakowanych porcji, które często okazują się za duże lub nieodpowiednie. Kupowanie na wagę pozwala lepiej planować posiłki, dopasować ilość produktu do liczby domowników czy konkretnego przepisu, a tym samym – nie tylko oszczędzać, ale również działać bardziej odpowiedzialnie wobec środowiska. Dzięki takiemu podejściu zakupy w POLOmarkecie stają się nie tylko prostsze, ale również bardziej świadome i zrównoważone.

Świeżość każdego dnia – sekret doskonałego smaku

Oferta POLOmarketu to nie tylko różnorodność, ale także gwarancja świeżości. Do sklepów codziennie dostarczane są świeże mięsa i wędliny, dbając o to, by spełniały najwyższe standardy jakości. Smak i aromat, który poczujesz w każdej kromce chrupiącego chleba z ulubioną szynką czy w każdym kawałku soczystej wołowiny, to efekt troski o wszystkie etapy przygotowania produktów. Dzięki bogatej ofercie lady klienci mogą przełamywać kulinarną rutynę, próbować oryginalnych i zaskakujących smaków oraz komponować posiłki dokładnie tak, jak lubią – ze składników, którym ufają.

Czym lada bogata… wyjątkowe produkty, które pokochasz

Lady POLOmarketu to nie tylko klasyczne produkty, ale także specjalne kategorie, które wyróżniają sklep na tle konkurencji:

Smakowite wędliny i sery najwyższej jakości –POLOmarket od lat stawia na najwyższą jakość swoich produktów w połączeniu z atrakcyjnymi cenami. W stałej ofercie lady tradycyjnej znajdziesz m.in. smakowite wędliny i sery, które sprawdzą się na co dzień i od święta – idealne na kanapkę, do lunchboxa, na deskę serów czy kolację z bliskimi. Codzienne dostawy do sklepów i magazynów gwarantują świeżość, a szeroki wybór pozwala każdemu znaleźć ulubiony smak – klasyczny, delikatny, a może bardziej wyrazisty. W ladzie POLOmarket każdy znajdzie coś dla siebie i swoich bliskich.

Mięso wołowe premium – wołowina to doskonały wybór na każdą okazję, od codziennych posiłków po wykwintne dania na specjalne wydarzenia. Ważne, by kupować ją w sprawdzonych miejscach. Na szczęście wcale nie trzeba szukać u rzeźnika. Wyselekcjonowane kawałki wołowiny najwyższej jakości kupisz w sklepach POLOmarket. Wybierać można wśród takich elementów jak: udziec, ligawa, szponder, gulasz czy wołowina miękka. Sieć oferuje także możliwość zamawiania tych produktów, dzięki czemu klient ma gwarancję jego dostępności w konkretnym terminie. Wystarczy złożyć zamówienie do wtorku do godziny 12:00, by już w piątek odebrać świeże mięso, doskonałe do przygotowania wyjątkowych dań na weekend.

Soczyste wędliny na ciepło prosto od lokalnych dostawców – prawdziwa gratka dla miłośników wyjątkowych smaków i tradycyjnych receptur. W wybranych sklepach POLOmarket klienci mają okazję skosztować świeżych, aromatycznych wyrobów prosto z lokalnych wędzarni, takich jak pieczona kiełbasa cygańska, schab na maśle czy polędwica chłopska i wiele innych. Każdy z produktów jest wyjątkowy, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji. Dzięki współpracy z okolicznymi dostawcami, którzy znajdują się maksymalnie 50 km od sklepów, ciepłe wędliny trafiają na półki bezpośrednio po uwędzeniu (nawet do 40 minut), co gwarantuje ich najwyższą świeżość, niepowtarzalny smak i pozwala zachować pełnię aromatu.

Świeże ryby na lodzie – jednym z najcenniejszych elementów diety są ryby – bogate w kwasy omega-3, pełnowartościowe białko i witaminy. Właśnie dlatego w POLOmarkecie znajdziesz szeroki wybór starannie wyselekcjonowanych, świeżych ryb, które urozmaicą codzienny jadłospis. Ryby są przechowywane w POLOmarkecie „na lodzie”. Ich oferta różni się w zależności od sklepu, ale dostępne są m.in. filety śledziowe, z czarnego dorsza, morszczuka, sandacza, łosoś w dzwonkach czy pstrąg patroszony. Świeże ryby w POLOmarkecie kupisz w każdy czwartek do wyczerpania zapasów.

Wyśmienite dania gotowe – świetne rozwiązanie dla zabieganych klientów, którym zależy na pełnowartościowych i zdrowych posiłkach przy jak największej oszczędności czasu. Dzięki garmażeryjnym produktom lady POLOmarket nie musisz już wybierać między smakiem, jakością a wygodą. To idealna propozycja na szybki obiad po pracy, ciepłą kolację dla całej rodziny czy smaczną przekąskę w ciągu dnia. Starannie przygotowane receptury, świeże składniki i domowy charakter dań sprawiają, że gotowe propozycje z lady smakują jak u mamy – bez konieczności spędzania godzin w kuchni.

Do POLO BO... zaskakuje smakiem i jakością!

Zróżnicowane produkty to nie wszystko – POLOmarket inspiruje do odkrywania nowych smaków, komponowania posiłków według własnych upodobań i przełamywania kulinarnej rutyny. Warto odwiedzić sklepy sieci nie tylko dla ich bogatej oferty, ale przede wszystkim dla jakości, świeżości i smaku, który zaskakuje każdego dnia.

POLOmarket od blisko 30 lat buduje swoją pozycję eksperta na rynku, oferując produkty, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Jeśli szukasz smaku tradycji, szerokiego wyboru i świeżości, to twoja kuchnia nie może obyć się bez tego, czym lada bogata!

Aktualne oferty i promocje – w tym produkty z tradycyjnej lady mięsnej, ciepłe wędliny, smakowite sery i świeże ryby na lodzie – znajdziesz w gazetce POLOmarket.

