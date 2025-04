Zestaw ćwiczeń na płaski brzuch

Ćwiczenie nr 1

Jak to zrobić? W pozycji na plecach unieś ugięte nogi. Dłonie oprzyj na głowie i unieś barki. Przyciągnij lewy łokieć do prawego kolana, jednocześnie prostując lewą nogę. Pozostaw ją nad podłogą. Następnie przyciągnij prawy łokieć do lewego kolana, prostując prawą nogę.

Ile razy? Powtórz 4–5 razy.



Reklama

Ćwiczenie nr 2

Jak to zrobić? Leżąc na plecach, unieś proste nogi w górę. Skrzyżuj stopy. Ręce powinny leżeć swobodnie wzdłuż ciała, a dłonie opierać się o podłogę. Wciągnij brzuch i zakołysz się do tyłu, unosząc biodra i przenosząc nogi jak najdalej za głowę. Po chwili opuść biodra na podłogę.

Ile razy? Powtórz ćwiczenie 10 razy.



Ćwiczenie nr 3

Jak to zrobić? Połóż się na plecach i spleć dłonie na karku. Ugnij kolana i oprzyj całe stopy na podłodze. Wciągnij brzuch i unieś barki, przyciągając brodę do piersi. Wytrzymaj 2–3 sekundy, po czym opuść barki i głowę.

Ile razy? Powtórz ćwiczenie 10 razy.

Ćwiczenie nr 4

Jak to zrobić? Połóż się na prawym boku, podpierając na przedramieniu. Skrzyżuj stopy. Oprzyj lewą dłoń na biodrze i unieś się. Ciało powinno utworzyć linię prostą. Wytrzymaj 15 sekund. Powoli opuść biodra.

Ile razy? Powtórz 10 razy, a potem zrób to samo na lewym boku.

Dowiedz się więcej:

Jak ćwiczyć w domu, by schudnąć?

Czy bieganie na czczo jest bezpieczne?

Jaka dieta na płaski brzuch?

Reklama

na podstawie tekstu opublikowanego w dwutygodniku Pani Domu