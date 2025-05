Jeżeli znudziły cię klasyczne brzuszki, wypróbuj te 3 ćwiczenia z gumą oporową. Nie tylko urozmaicą twoje treningi, ale też zwiększą ich intensywność. Zapewniają większe napięcie w trakcie ćwiczeń, co pomaga aktywować rdzeń w trakcie całego ruchu. Ten prosty przyrząd ma więcej zalet. Taśma oporowa jest tania, łatwa do przechowywania i transportu. Umożliwia zmianę stopnia trudności ćwiczenia oraz dostosowanie go do poziomu zaawansowania trenującej osoby.

3 ćwiczenia z gumą na brzuch

To kilka ćwiczeń na płaski brzuch wykorzystujących taśmę oporową. Dla uzyskania lepszych efektów powtórz je przynajmniej 3 razy. Jeżeli twoim celem jest wyszczuplenie brzucha, zmniejszenie tkanki tłuszczowej i wyrzeźbienie mięśni, to najlepiej włącz te ćwiczenia do bardziej angażujących treningów i koniecznie przestrzegaj zdrowej diety.

Ćwiczenie 1. Wood chopper z taśmą oporową

Ten ruch aktywuje zwłaszcza mięśnie skośne brzucha, mięśnie proste brzucha, core, a także ramiona i pośladki. Wykonaj ćwiczenie w ten sposób:

Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość barków, a taśmę zakotwicz pod jedną stopą. Trzymając końce taśmy oporowej dwoma dłońmi, wraz z wydechem ciągnij taśmę od biodra nad ramię po przeciwnej stronie i wracaj. Ręce powinny być wyprostowane. Utrzymuj napięcie mięśni brzucha w trakcie ćwiczenia. Oddychaj rytmicznie. Powtarzaj ćwiczenie przez 30-60 sekund i zmień stronę.

Z czasem mocniej napinaj taśmę, aby zwiększyć intensywność ćwiczenia.

Ćwiczenie 2. Przyciąganie kolan w siadzie

To ćwiczenie jest bardzo skuteczne na wyszczuplenie dolnych partii brzucha. Wykonaj je następująco:

Usiądź na macie, odchyl tułów do tyłu, podpierając się dłońmi. Łokcie powinny być zgięte. Załóż taśmę na stopy i unieś nieco obie nogi na podłogę. Przyciągaj na zmianę kolana w kierunku klatki piersiowej. Powtarza ćwiczenie 30-60 sekund.

Ćwiczenie 3. Spięcia brzucha z taśmą oporową

To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na brzuch z gumą oporową. Rzeźbi mięśnie i pomaga pozbyć się oponki na brzuchu. Najlepiej robić je na siłowni, gdzie mamy dostęp do odpowiednich sprzętów, ale z taśmą można je wykonywać również w domu.

Ćwiczenie polega na wykonywaniu skłonów w klęku przy jednoczesnym ciągnięciu liny (taśmy). Podczas skłonu wydychaj powietrze i napinaj mięśnie brzucha, a następnie spokojnie wracaj do pozycji wyjściowej. Bardzo ważne jest zachowanie właściwego wygięcia kręgosłupa. Oto jak prawidłowo wykonać to ćwiczenie:

Trenowanie mięśni brzucha nie jest tylko kwestią wyglądu, ale też zdrowia. Mięśnie tego obszaru są kluczowe dla stabilizacji tułowia i ochrony kręgosłupa przed przeciążeniem. Wspierają prawidłową postawę ciała, koordynację ruchową i równowagę, a także chronią narządy wewnętrzne, gdy tworzą silny „gorset mięśniowy”. Warto wykonywać ćwiczenia z taśmą, aby poprawić funkcjonowanie ciała i samopoczucie.

