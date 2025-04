Z dnia na dzień zaczęłaś jeść więcej warzyw i owoców

Postanowiłaś zdrowiej się odżywiać? Jestem za! Pierwsze, co zmieniłaś (i słusznie) to zwiększenie ilości surowych warzyw i owoców w diecie. To zaś zawsze wiąże się z większą ilością błonnika pokarmowego, który jest składnikiem ścian komórkowych produktów roślinnych. Błonnik pokarmowy to składnik, który nie jest trawiony przez enzymy przewodu pokarmowego. W jelicie grubym częściowo rozkładają go bakterie jelitowe, które produkują gazy. To właśnie one powodują, że twój brzuch jest większy. Nie martw się, ten stan minie. Jelito grube adaptuje się do większej ilości błonnika pokarmowego w ciągu około 2 tygodni po zmianie diety. Jeśli efekt wzdęć utrudnia ci codzienne funkcjonowanie zastosuje metodę: ½ surowych warzyw/owoców; ½ gotowanych.

Reklama

10 sposobów na pozbycie się tłuszczu w talii!

Przeszłaś na dietę sokową

Niedawno odradzałam na łamach polki.pl dietę sokową jako rygorystyczny i niedoborowy sposób odchudzania, a teraz dołącza do tego kolejny powód. Jeśli w każdym soku, który pijesz w ciągu dnia jest co najmniej jeden owoc to z pewnością spożywasz sporo fruktozy. Fruktoza w nadmiarze może fermentować w przewodzie pokarmowym wywołując wzdęcia, przelewania i biegunki. Soki warzywno-owocowe tak, ale nie więcej niż 2 porcje dziennie.

Czy probiotyki pomagają na wzdęcia?

Walczysz z podjadaniem

Kusi cię ciasteczko, ale próbujesz się powstrzymać i sięgasz po bezcukrową gumę do żucia. Robisz tak kilka razy dziennie? To właśnie z tego powodu twój brzuch jest wzdęty. Gumy słodzone są słodzikami z grupy polioli (alkoholi wielowodorotlenowych), które nasilają produkcję gazów przez naturalną mikrobiotę w przewodzie pokarmowych . Dodatkowo żucie gumy wiąże się z połykaniem powietrza, co nasila efekt „balonowy”.

Ograniczasz mięso

Chcesz ograniczyć spożycie mięsa, dlatego włączyłaś do diety większe ilości nasion roślin strączkowych? Strączki są dobrym źródłem białka roślinnego, alternatywy dla białka zwierzęcego, ale zawierają też dużo błonnika pokarmowego, zarówno frakcji rozpuszczalnej jak i nierozpuszczalnej w wodzie. Po ich spożyciu do "akcji" znów wkraczają bakterie bytujące w jelicie grubym. Gdy rozpoczynasz „przygodę” ze strączkami (albo właśnie trwa sezon na bób, jak teraz) jedz je w różnych formach: gotowane nasiona, zupy krem, pasty do pieczywa. W ten sposób ograniczasz powstawanie wzdęć, bo najbardziej gazotwórcze są całe nasiona. Pamiętaj też o odpowiednim spożyciu płynów, dzięki którym błonnik rozpuszczalny w wodzie pęcznieje, co zwiększa jego dostępność dla bakterii.

Reklama

5 skutecznych trików na talię osy