To ćwiczenie zajmie ci nie więcej niż 5 minut, więc brak czasu przed świętami nie jest żadną wymówką. Do dzieła!

Reklama

Ćwiczenie na płaski brzuch - po pierwsze...

Połóż się na brzuchu, na macie do ćwiczeń lub kocu. Wyprostuj ręce przed sobą. Napnij mięśnie brzucha i pleców i unieś ręce i nogi o kilka centymetrów. Nie zadzieraj głowy. Wytrzymaj 2 sekundy i opuść kończyny.

Ćwiczenie na płaski brzuch - po drugie...

Napnij mięśnie brzucha i przeturlaj się na plecy (nie pomagając sobie rękami).

Ćwiczenie na płaski brzuch - po trzecie...

Ponownie napnij mięśnie brzucha, unieś tułów i proste nogi, zbliżając dłonie do kolan. Im wyżej uniesiesz nogi, tym lepiej. Wytrzymaj sekundę i opuść tułów i nogi na podłogę. Przeturlaj się na brzuch.

Reklama

Ćwiczenie na płaski brzuch - jak trenować?

Te trzy fazy to jedno powtórzenie – zrób jeszcze 11, aby wykonać całą serię. Następnie odpocznij 30 sekund i – jeśli dasz radę – zrób drugą serię. Staraj się co jakiś czas (np. co tydzień) zwiększać ilość serii o jedną, aż dojdziesz do pięciu.