Te ćwiczenia pilatesu spalą oponkę do wakacji. Wystarczy 15-minutowy domowy trening

Nie trzeba godzin spędzonych na siłowni, żeby do lata poczuć się lepiej we własnym ciele. Jeśli marzysz o płaskim brzuchu i lepszej sylwetce, sięgnij po prostsze rozwiązanie – 15 minut dziennie z wall pilatesem czy pilatesem na macie może zdziałać więcej, niż myślisz. Delikatny, ale skuteczny zestaw ćwiczeń skoncentrowanych na mięśniach głębokich pomoże pozbyć się oponki, poprawić postawę i dodać energii. Wystarczy mata, trochę wolnej przestrzeni i regularność, by w kilka tygodni zobaczyć pierwsze efekty – bez presji i bez wychodzenia z domu.