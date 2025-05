Ćwiczenia z hula hop są rodzajem treningu aerobowego, który pomaga utrzymać napięcie mięśni, spalić kalorie oraz wysmuklić talię. Jest to też całkiem dobry sposób na odchudzanie, choć kluczowa jest regularność ćwiczeń i przestrzeganie diety (więcej na ten temat: hula hop na odchudzanie). Poznaj kilka ćwiczeń z wykorzystaniem tego przyrządu, które koncentrują się na modelowaniu brzucha. Z pewnością urozmaicą one twój trening i zmotywują cię do poszukiwania nowych aktywności.

3 ćwiczenia z hula hop na płaski brzuch

Aby ćwiczenia z hula hop były rzeczywiście skuteczne, trening powinien trwać przynajmniej 15-30 minut dziennie. Wcześniej musisz jednak opanować podstawową umiejętność kręcenia kołem. Skorzystaj z naszych wskazówek: Jak kręcić hula hop? , jeżeli nie masz doświadczenia w tej materii.

Ćwiczenie 1. Klasyczne kręcenie hula hop na stojąco

Wśród ćwiczeń na brzuch z hula hop nie może zabraknąć podstawowego kręcenia obręczą wokół talii. Większość z nas zna to z dzieciństwa. To ćwiczenie jest nie tylko fajną zabawą, ale aktywnością faktycznie oddziałującą na sylwetkę i masę ciała. Wzmacnia mięśnie brzucha, pośladków, dolnych partii pleców i biodra, poprawia koordynację ruchową i spala kalorie.

Stań prosto. Stopy rozstaw na szerokość bioder i lekko ugnij kolana. Obręcz załóż na talię. Ruszając biodrami na boki lub do przodu i do tyłu, wpraw koło w ruch. Postaraj się kręcić nim jak najdłużej. Zacznij od kilku minut dziennie.

Ćwiczenie 2. Marsz z hula hop

Chociaż może ci się wydawać, że kręcenie hula hop i jednoczesne chodzenie, to sztuka tylko dla wybrańców, da się to połączyć. Ćwiczenie wymaga rzecz jasna więcej wprawy i koordynacji ruchowej, niż tylko obracanie kołem w statycznej pozycji, ale jest do zrobienia z czasem.

Warto je opanować, bo można uzyskać jeszcze lepsze efekty ćwiczeń. Mocniej angażujesz mięśnie nóg, pośladki i rdzeń, gdyż pojawia się dodatkowe wyzwanie utrzymania równowagi i skoordynowania większej liczby ruchów. Aby wykonać to ćwiczenie, obracaj hula hop na talii i jednocześnie maszeruj w miejscu.

Ćwiczenie 3. Kręcenie hula hop z podnoszeniem nóg

Aby wykonać to ćwiczenie, stań prosto i rozstaw stopy na szerokość bioder. Trzymaj hula hop na wysokości talii. Rozkręć koło i ruszając biodrami wpraw je w stabilny ruch. Gdy obręcz będzie się równomiernie obracać, na przemian powoli unoś kolana na wysokość bioder i opuszczaj. Powtarzaj tak długo, jak ci się uda.

Oto przykładowy 10-minutowy trening z hula hop na brzuch:

Jak działają ćwiczenia z hula hop?

Ćwiczenia z obręczą pomagają uaktywnić więcej mięśni, niż mogłoby się wydawać. Efekty takich ćwiczeń to m.in.:

pomagają spalić tkankę tłuszczową,

sprzyjają chudnięciu,

wyszczuplają talię,

ujędrniają pośladki,

zwiększają wytrzymałość mięśni,

poprawiają koordynację i stabilność ciała,

wspomagają ruchomość bioder.

Hula hop z wypustkami czy bez?

Klasyczne hula hop ma niewielką wagę i jest łatwe w użyciu, dlatego idealnie nadaje się na początek przygody z tym rodzajem aktywności. Poćwicz z tym przyrządem, zanim przejdziesz do cięższych i bardziej zaawansowanych modeli, jak hula hop z wypustkami lub obciążeniem.

Obręcz z wypustkami jest cięższa, a ruch trudniejszy do opanowania. Jest przeznaczona dla osób, które mają już doświadczenie z klasyczną wersją i nie mają problemów z jej obsługą. Trening z kołem z wypustkami jest efektywniejszy, jeśli naszym celem jest wyszczuplenie i wzmocnienie brzucha. Warto wspomnieć, że na początku używania takiej odmiany hula hop mogą pojawić się na skórze siniaki, co jest całkowicie naturalne i szybko ustępuje.

