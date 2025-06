Te 3 ćwiczenia na ławeczce dadzą ci idealnie płaski brzuch. Już po 1 treningu zaczniesz żegnać się z „oponką”

Jeśli chodzisz na siłownię lub masz ławeczkę w domu, ale omijasz ją szerokim łukiem, czas to zmienić. Ten sprzęt to nie tylko podstawa do wyciskania sztangi! Dzięki trzem prostym ćwiczeniom możesz wykorzystać ławeczkę do skutecznego treningu brzucha. Zobacz, jak to zrobić, żeby w krótkim czasie mieć bardziej płaski i wyrzeźbiony brzuch.