Nie ma dobrego treningu bez ćwiczeń na brzuch. Wiele osób decyduje się w związku z tym na pilates, ponieważ jest to jedna z nielicznych metod, która skupia się na głębokich mięśniach tułowia. Nie każdemu jednak odpowiada powolne tempo tych ćwiczeń.

Jeśli szukasz czegoś innego niż pilates, to poniżej znajdziesz 3 skuteczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, przy okazji spalające tkankę tłuszczową i wyszczuplające talię. Spodobają się zwłaszcza tym, których znudziły klasyczne brzuszki lub z przyczyn zdrowotnych nie mogą ich robić.

Warto pamiętać, że nie chodzi w tym przypadku tylko o wygląd. Mięśnie brzucha należą do jednych z najważniejszych w ciele. Podtrzymują tułów, stabilizują, odciążają plecy, pełnią funkcję ochronną narządów. Ćwiczenia na tę partię ciała likwidują też brzuszną tkankę tłuszczową, która jest groźna dla zdrowia i zwiększa ryzyko poważnych chorób.

3 najlepsze ćwiczenia na brzuch zamiast brzuszków

To, jakie ćwiczenia na brzuch będą dla ciebie najlepsze, zależy od różnych czynników, ale przede wszystkim od poziomu zaawansowania oraz stanu zdrowia. Istnieją bardzo skuteczne i wymagające ćwiczenia na brzuch, których nie wykonasz bez wzmocnienia innych mięśni.

Poniżej znajdziesz takie ćwiczenia, które może robić większość osób, a przy tym pomagają w uzyskaniu wymarzonej sylwetki. Stwórz z nich mini-trening, powtarzając każde po 10-15 razy w 3 seriach. Robione razem pomagają kompleksowo wymodelować brzuch.

Ćwiczenie 1. Martwy robak (dead bug)

Niech nie zmyli cię prostota tego ćwiczenia. Prawidłowo wykonywane – wolno i dokładnie – jest bardzo angażujące dla mięśni brzucha i daje świetne efekty. „Martwy robak” nie wygląda na wymagające ćwiczenie, ale całkiem dobrze spala kalorie, rozbudowuje mięśnie posturalne, w tym mięśnie brzucha. Jego zaletą jest to, że nie nadwyręża pleców. Poprawia też stabilność i koordynację ruchową. Może być elementem rozgrzewki.

Ćwiczenie rozpoczynasz, leżąc na plecach. Następnie wyciągnij wyprostowane ręce w kierunku sufitu, a kolana zegnij pod kątem prostym. Weź wdech i napnij mięśnie tułowia, powoli wyciągaj jedną rękę za głowę oraz przeciwną nogę przed siebie. Zrób wydech, przyciągnij rękę i nogę z powrotem do wcześniejszej pozycji. Powtarzaj ćwiczenie z przeciwną ręką i nogą. Całość wykonuj 1 minutę. Aby zwiększyć intensywność ćwiczenia, możesz dodać ciężarki i zwiększyć liczbę powtórzeń.

Oto jak wygląda to ćwiczenie na mięśnie brzucha:

Ćwiczenie 2. Mountain climbers

To ćwiczenie imitujące wspinaczkę górską jest wyzwaniem dla mięśni brzucha i innych mięśni tułowia, ale też ramion, pleców i nóg. Ustaw się w pozycji deski, co wymaga napinania mięśni głębokich. Naprzemiennie przyciągaj jedno kolano do klatki piersiowej, a następnie opuszczaj nogę z powrotem, przyspieszając z czasem tak, że zaczniesz „biec” po macie. Co istotne, to ćwiczenie zawiera element kardio: zwiększa tętno i pomaga spalić więcej kalorii.

Tak należy wykonywać to ćwiczenie:

Ćwiczenie 3. Boczna deska z unoszeniem bioder

To jedno z najlepszych ćwiczeń na mięśnie skośne brzucha, które można dostosować do możliwości trenującego. Rozpocznij od pozycji deski bocznej. Oprzyj się dłonią na macie i połóż jedną nogę przed drugą. Utrzymuj ciało w linii prostej. Opuść biodro, nie dotykając nim podłoża, a następnie unieś je z powrotem do pozycji deski bocznej. Powtórz i zmień stronę. Wykonuj ćwiczenie tak długo, jak potrafisz. Aby sobie ułatwić, możesz oprzeć biodra o matę, unosić je i wracać. Ćwiczenie nie tylko angażuje mięśnie skośne brzucha, ale też mięśnie ramion i nóg.

Oto jak nie robić tego ćwiczenia, a jak wykonywać je prawidłowo:

Jak najszybciej wyrzeźbić brzuch?

Wyrzeźbienie brzucha to cel treningowy, do którego najszybciej dojdziemy dwutorowo. Z jednej strony wzmacniając mięśnie brzucha (np. poprzez powyższe ćwiczenia), a z drugiej koncentrując się na spalaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Dlatego wymodelujemy brzuch w krótszym czasie przez połączenie ćwiczeń siłowych z ćwiczeniami ukierunkowanymi na spalanie kalorii (np. trening kardio, HIIT) oraz właściwą dietą. To efektywny, ale przede wszystkim zdrowy i bezpieczny sposób osiągnięcia wymarzonej sylwetki.

