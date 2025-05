Nadmiar tkanki tłuszczowej na brzuchu można zlikwidować dzięki regularnej aktywności fizycznej. Trening na tzw. wioślarzu to hit, jeśli chodzi o spalanie kalorii i modelowanie sylwetki, w tym brzucha. Dowiedz się więcej.

Czym jest ergometr wioślarski, czyli tzw. wioślarz?

Ergometr wioślarski, potocznie nazywany wioślarzem, jest to urządzenie do treningu siłowego i kardio w jednym, inspirowane klasycznym wiosłowaniem na wodzie. To jeden z najbardziej skutecznych sprzętów sportowych służących do spalania kalorii i wzmacniania kompleksowo siły mięśniowej. Wioślarz umożliwia intensywny trening całego ciała z niemal identyczną mechaniką jak podczas typowego wiosłowania. Z tą jedną różnicą, że nie musisz wychodzić z domu.

Czy ćwiczenia na „wioślarzu” spalają tłuszcz na brzuchu?

Wiosłowanie można zaliczyć do aktywności o wysokiej intensywności – po godzinie spalasz od 400 do nawet 800 kalorii. Zaletą tej formy ruchu jest wzmacnianie tzw. efektu EPOC, co oznacza zwiększone spalanie kalorii również po wysiłku. Dlatego ćwiczenie na ergometrze wioślarskim jest skuteczną aktywnością spalającą tłuszczyk na brzuchu.

Pamiętaj jednak, że działa, o ile przestrzegasz zasad zdrowego stylu życia. Każdy trening, aby odchudzał i likwidował oponkę, wymaga dodatkowego wsparcia w postaci diety. Jadłospis powinien bazować na warzywach i owocach, pełnoziarnistych produktach i zdrowych tłuszczach.

Ważna jest systematyczność. Nie od razu Kraków zbudowano... Z czasem regularne ćwiczenie na ergometrze wioślarskim pomoże schudnąć i wyszczuplić talię. Nie jest to jednak forma ruchu, która spala tłuszcz miejscowo – tylko w obrębie brzucha. Pracuje tu całe ciało i prawie wszystkie mięśnie.

Prawidłowy sposób wiosłowania

Aby ćwiczenie na brzuch na ergometrze wioślarskim było efektywne, podstawą jest właściwa technika. Każdy trening na wioślarzu zacznij od rozgrzewki: kilku minut wiosłowania w wolnym tempie. Następnie zwiększ intensywność treningu, a pod koniec ponownie zwolnij, aby stopniowo ciało wróciło do stanu spoczynku.

Jest kilka ważnych kwestii związanych z techniką wiosłowania:

utrzymuj proste plecy, a nie zaokrąglone – to częsty błąd, który prowadzi do obciążenia kręgosłupa,

a nie zaokrąglone – to częsty błąd, który prowadzi do obciążenia kręgosłupa, pierwsze aktywuj nogi , a dopiero później dołącz ręce,

, a dopiero później dołącz ręce, pilnuj zasady godziny 11 i 1 : na początku ruchu tułów lekko pochyl do przodu (godzina 11:00 na zegarze), a gdy nogi się prostują, tułów pochyl do tyłu (godzina 1:00 na zegarze),

: na początku ruchu tułów lekko pochyl do przodu (godzina 11:00 na zegarze), a gdy nogi się prostują, tułów pochyl do tyłu (godzina 1:00 na zegarze), nie ciągnij uchwytów zbyt wysoko , prawidłowo: do klatki piersiowej na wysokości mostka,

, prawidłowo: do klatki piersiowej na wysokości mostka, przez całe ćwiczenie utrzymuj napięcie mięśni brzucha ,

, dostosuj intensywność i opór do swoich możliwości – zbyt duży opór jest szkodliwy dla kręgosłupa.

Oto prawidłowa a technika wiosłowania:

Jak często ćwiczyć na wioślarzu na płaski brzuch?

Im częściej trenujesz, tym lepsze efekty uzyskasz. Najlepiej ćwiczyć na „wioślarzu” co najmniej 3-5 razy w tygodniu. Długość treningu zależy od stopnia wytrenowania. Zacznij od 10-15 minut i stopniowo wydłużaj ten czas. Aby przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, ćwicz na wioślarzu w formie treningu interwałowego. Polega on na przeplataniu krótkich faz aktywności o zmiennej intensywności.

Podsumowując, choć wiosłowanie nie jest cudownym środkiem na tłuszcz na brzuchu (jak każde ćwiczenie), może być bardzo skutecznym elementem planu odchudzania. Najlepsze efekty daje w połączeniu z dietą.

