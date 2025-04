Suszone śliwki nie bez powodu zasłużyły na tytuł doskonałego i chyba najbardziej znanego naturalnego środka na zaparcia. Żeby przyniosły oczekiwany efekt, trzeba mądrze je zastosować. Sprawdź, jak skorzystać z suszonych śliwek i ustal, czy w twoim przypadku lepiej jeść je rano, czy wieczorem.

Suszone śliwki są dobrym i znanym domowym sposobem na zaparcia, który faktycznie działa. Suszone śliwki są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, a konkretnie błonnika nierozpuszczalnego. W 100 g suszonych śliwek jest go ok. 6-8 g. Jedno z podstawowych zaleceń w diecie na zaparcia to właśnie zwiększenie spożycia błonnika. Sam błonnik nie ma jednak szybkiego efektu przeczyszczającego. Warto jeść go, by uniknąć zaparć w przyszłości, ale nie przyniesie on natychmiastowej ulgi. Suszone śliwki zadziałają jednak, bo zawierają naturalne substancje przeczyszczające.

Dodatkowo suszone śliwki mają w sobie sorbitol nazywany naturalnym środkiem przeczyszczającym. W suszonych śliwkach jest ok. 6,1 g sorbitolu na 100 g. To dlatego efekty wypróżnienia po zjedzeniu suszonych śliwek są dość szybkie i widoczne. Sorbitol na zasadzie różnic w gradiencie stężeń skłania wodę, by napłynęła do światła jelit. Uwodniona treść pokarmowa ułatwia wypróżnienie. To właśnie sorbitol jest składnikiem w śliwkach suszonych, który odpowiada za ich znany efekt przeczyszczający. Nie bez znaczenia jest też fruktoza, która też ma działanie osmotyczne.

Co ciekawe, w tracie suszenia śliwek, wzrasta w nich zawartość sorbitolu. Choć świeże śliwki też mogą pomagać w pozbyciu się zaparć, nie mają aż tak potężnych właściwości, jak śliwki suszone.

Suszone śliwki zawierają także inne bioaktywne substancje, które wspierają zdrowie jelit i pozwalają uniknąć zaparć w przyszłości. To np. odżywiające bakterie jelitowe fenole i saponiny.

Suszone śliwki na zaparcia to nie tylko babcina domowa metoda, która „może pomóc, ale nie zaszkodzi”. Naukowcy i badacze też czynnie interesują się właściwościami suszonych śliwek w zwalczaniu zaparć i potwierdzają ich właściwości. W badaniu z 2022 roku 84 osobom z chronicznymi zaparciami podawano ok. 54 g soku z suszonych śliwek raz dziennie, lub placebo. Grupa, która piła sok śliwkowy, faktycznie lepiej radziła sobie z zaparciami. Wypróżnienia były częstsze, a stolce luźniejsze.

Suszone śliwki faktycznie warto zastosować przy zaparciach. Mogą skorzystać z nich osoby w każdym wieku: dzieci, dorośli i osoby starsze. Co ważne, na zaparcia pomagają suszone śliwki jedzone w całości, ale też sok z suszonych śliwek i wywar pozostały z zalania suszonych śliwek wodą. Najważniejsze jest, by spożyć sorbitol z suszonych śliwek. Dodatkowe popicie ich wodą, kefirem lub mlekiem wspomoże przeczyszczające działanie.

W jakiej formie jeść suszone śliwki na zaparcia?

Suszone śliwki na zaparcia możesz zjeść w dowolny sposób, a zadziałają. Dozwolone formy to:

zjedzenie samych suszonych śliwek,

jedzenie suszonych śliwek zalanych wrzątkiem,

dodanie suszonych śliwek do owsianki,

koktajl na zaparcia z suszonych śliwek,

dodanie suszonych śliwek do domowych lodów (dobry sposób na przemycenie suszonych śliwek do diety dziecka z zaparciami),

sok z suszonych śliwek.

Dawka suszonych śliwek na zaparcia

Za optymalną dawkę suszonych śliwek pomocną w zaparciach uznaje się już porcję 6-8 suszonych śliwek zjedzonych jednorazowo np. w formie przekąski, lub po zalaniu ich wrzątkiem. Porcję można dostosować do indywidualnych wymagań. Klinika Mayo rekomenduje zastosowanie porcji 50-100 g suszonych śliwek, na raz dostosowanej do upodobań.

Dzieci i osoby wrażliwe na sorbitol mogą skorzystać z mniejszej porcji 3 śliwek. Niektórzy (np. osoby, które stosują śliwki na zaparcia już dłuższy czas) będą potrzebowali większej porcji, by odczuć przeczyszczające działanie.

Po jakim czasie działają suszone śliwki?

Suszone śliwki na zaparcia mogą zadziałać natychmiastowym wypróżnieniem, lub po prostu uregulować rytm wypróżnień. Najszybciej działają suszone śliwki w formie soków i napojów. Jeśli zależy ci na szybkim działaniu sięgnij po sok z suszonych śliwek, lub namocz śliwki w gorącej wodzie i zmiksuj je, tworząc śliwkową miksturę na wypróżnienie.

Jeśli niekoniecznie chcesz się szybko wypróżnić, a śliwki suszone mają tylko pomóc uregulować rytm wypróżnień, jedz mniejsze porcje suszonych śliwek, np. dodając je do różnych posiłków. To sposób na skorzystanie z suszonych śliwek z opóźnionym działaniem.

fot. Suszone śliwki: rano czy wieczorem?/ Adobe Stock, New Africa

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy suszone śliwki lepiej jeść rano, czy wieczorem. Trzeba dostosować to do własnego zegara biologicznego. Niektórzy praktykują jedzenie suszonych śliwek na noc (przeczytaj: co jeść na noc na zaparcia) i liczą na poranne wypróżnienie. Inni jedzą porcję suszonych śliwek lub soku z suszonych śliwek rano i też powoduje to u nich poranne wypróżnienie. Masz więc dwie możliwości. Dla większości osób mimo wszystko najlepsze będzie jedzenie suszonych śliwek rano. Jeśli połączysz je z wodą lub innym napojem (albo wypijesz sok z suszonych śliwek) możesz liczyć na naprawdę szybki efekt przeczyszczający.

Suszone śliwki rano

Rano suszone śliwki najlepiej zjeść w formie musu, koktajlu lub soku z suszonych śliwek. W zblendowanej formie sorbitol zadziała szybciej i szybciej minie problem zaparcia. Poleca się jednorazowe wypicie 50 ml skoncentrowanego soku z suszonych śliwek, lub alternatywnie przygotowanie domowego napoju z suszonych śliwek na zaparcia, inaczej zwane piciem wody z suszonych śliwek:

Składniki:

50-100 g suszonych śliwek,

200 ml gorącej wody.

Sposób przygotowania:

Suszone śliwki zalej gorącą wodą i odczekaj. Zblenduj wszystko i wypij napój z suszonych śliwek.

Wypij napój z suszonymi śliwkami przed śniadaniem lub do śniadania. Miej świadomość, że może zadziałać on szybko, więc bądź w pobliżu toalety!

fot. Woda z suszonych śliwek na zaparcia do picia rano/ Adobe Stock, Sea Wave

Suszone śliwki na noc

Suszone śliwki można jeść też na noc, jednak poleca się wtedy mniejsze porcje i jedzenie ich w stałej formie. Włącz je do diety bogatobłonnikowej na zaparcia. Możesz np. dodać kilka suszonych śliwek do posiłku na kolację. Jedz ok. 6 suszonych śliwek dziennie. To metoda odpowiednia przede wszystkim dla osób, które chcą zastosować suszone śliwki na zaparcia dla skorzystania z ich błonnika, niekoniecznie oczekując natychmiastowego efektu przeczyszczającego.

Pamiętaj, że suszone śliwki to nie tylko środek na zaparcia. Są one ogólnie bardzo zdrowe: suszone śliwki mają dużo wapnia, magnez, dużo witaminy B6 i zapewniają doskonale uczucie sytości.

