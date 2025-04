Pilates na reformerach zwykle ma postać zajęć grupowych, w których najczęściej uczestniczą kobiety, choć to zajęcia, z których mogą korzystać i mężczyźni. Reformer, czyli wykorzystywane w tym treningu urządzenie, zajmuje dużo miejsca i jest kosztowne, dlatego niewiele osób może pozwolić sobie na zorganizowanie studia do ćwiczeń w domu. Warto jednak spróbować tych ćwiczeń w klubie fitness, bo to trening niepodobny do żadnego innego.

Pilates na reformerze to specyficzna forma ćwiczeń Josepha Pilatesa, która wykorzystuje urządzenie o nazwie "reformer" do wykonania różnorodnych zadań ruchowych, które przede wszystkim wzmacniają tzw. mięśnie głębokie, inaczej zwane mięśniami rdzenia i uczą kontroli nad ciałem i sposobem jego poruszania się.

Reformer to rodzaj sprzętu wykorzystywanego w treningu pilates na każdym poziomie zaawansowania. Jest to urządzenie, złożone z ramy, sprężyn, prowadnic, bloczków, linek i przesuwającej się platformy. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń pilatesa w sposób łatwiejszy lub bardziej wymagający w zależności od konfiguracji urządzenia, którą dopasowuje się do możliwości osoby ćwiczącej.

Ćwiczenia na reformerze wykonuje się w różnych pozycjach, co przyczynia się do wytworzenia różnorodnego obciążenia dla pracujących mięśni. Ćwiczenia robi się płynnie, w sposób maksymalnie kontrolowany, co sprzyja intensywnej pracy mięśni oraz kształtowaniu koordynacji ruchowej i świadomości ciała.

fot. Pilates na reformerach: jak wygląda reformer/ Adobe Stock, SianStock

Pilates na reformerach oferuje wiele korzyści. Do efektów ćwiczeń na reformerze należą:

Wzmacnianie mięśni . Ćwiczenia na reformerze umożliwiają precyzyjne docieranie do różnych grup mięśniowych, co prowadzi do ich wzmocnienia.

. Ćwiczenia na reformerze umożliwiają precyzyjne docieranie do różnych grup mięśniowych, co prowadzi do ich wzmocnienia. Poprawa elastyczności . Ruchy wykonywane na reformerze pomagają zwiększyć zakres ruchu i elastyczność ciała.

. Ruchy wykonywane na reformerze pomagają zwiększyć zakres ruchu i elastyczność ciała. Równowaga i kontrola . Pilates na reformerach mobilizuje do utrzymania równowagi i pełnej kontroli nad ciałem.

. Pilates na reformerach mobilizuje do utrzymania równowagi i pełnej kontroli nad ciałem. Poprawa postawy . Pilates na reformerze może przyczynić się do poprawy postawy poprzez wzmocnienie mięśni tułowia, w tym mięśni głębokich.

. Pilates na reformerze może przyczynić się do poprawy postawy poprzez wzmocnienie mięśni tułowia, w tym mięśni głębokich. Wzmacnianie całego ciała. Ćwiczenia na reformerach włączają w trening ręce i nogi, i mogą stawiać im bardzo różnorodne obciążenie, co pomaga wzmacniać całe ciało i modelować je.

fot. Pilates na reformerach: efekty/ Adobe Stock, Flamingo Images

Cena pojedynczych zajęć pilatesu na reformerze waha się od 120 do 200 zł. Za karnet 10 wejść płaci mniej niż za 10 pojedynczych wejść na zajęcia, co oznacza, że cena za jedne zajęcia może spać do nawet 75 zł. Wysoka cena zajęć wynika z dużego kosztu sprzętu i małych grup. Jeden reformer kosztuje od 20 tys. złotych wzwyż.

Zajęcia pilates na reformerze odbywają się w niewielkich, kilkuosobowych grupach, a każdy ćwiczący ma reformer do własnej dyspozycji, więc może jego ustawienia dopasować do własnych potrzeb i możliwości, co bardzo podnosi skuteczność ćwiczeń. Mała liczebność grupy sprawia, że instruktor może każdego uczestnika instruować z osobna i poprawiać błędy w wykonywaniu ćwiczeń.

Zajęcia często mają stały schemat, ale modyfikowany może być sposób wykonywania ćwiczeń poprzez zmianę pozycji. Schemat ten tworzy swego rodzaju rutynę, która pomaga wypracowywać schematy ruchowe i poprawną technikę ćwiczeń. Ułatwia też koncentrację na ćwiczeniach.

