Jednym z najczęściej wypijanych napojów na świecie jest kawa, po którą chętnie sięgamy rano na przebudzenie. Osobom, którym ten napój nie służy, poleca się zastąpienie kawy np. wodą z imbirem. Można pić ją na czczo. Imbir dodaje energii, a oprócz tego ma mnóstwo prozdrowotnych działań. Na przykład pomaga w trawieniu pokarmów, dlatego jest idealny, gdy chcemy schudnąć. To tylko procent zalet tego ożywczego kłącza.

Zalety picia wody z imbirem na czczo

Picie wody z imbirem na pusty żołądek ma wiele cennych właściwości:

pobudza krążenie, rozgrzewa i dodaje energii,

pobudza umysł i poprawia koncentrację (niczym kawa, ale bez jej skutków ubocznych),

jest naturalnym „dopalaczem”, który poprawia nastrój,

pobudza trawienie,

zapobiega porannym nudnościom,

przyspiesza metabolizm (zawarte w imbirze gingerole sprzyjają odchudzaniu),

zapobiega wzdęciom,

stabilizuje poziom cukru we krwi.

Napary imbirowe to łatwo dostępny i tani środek wspierający zdrowie w różnych obszarach. Dowiedziono, że kłącze ma właściwości przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i przeciwdrobnoustrojowe. Warto włączyć wodę z imbirem do codziennej rutyny w trakcie infekcji oraz osłabienia odporności.

Picie wody z imbirem sprzyja utracie wagi. Roślina poprawia sytość po posiłku, wspiera kontrolę glukozy we krwi, a nawet pomaga pozbyć się opornego tłuszczu brzusznego, który jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia.

Jak przygotować wodę z imbirem?

Do zrobienia wody z imbirem potrzebujesz tak naprawdę wyłącznie tych dwóch składników, ale możesz dodać dla smaku trochę soku z cytryny i miodu, kurkumy. Wtedy właściwości napoju się zmienią, np. miód będzie podnosił glukozę we krwi. Niektórzy zastanawiają się, czy imbir można zalewać wrzątkiem. Można, chociaż wpływa to na utratę niektórych właściwości. Proponujemy stosować ciepłą wodę, ale nie wrzącą.

Przygotowanie wody z imbirem do picia na czczo:

Świeży imbir umyj i obierz ze skórki. Około 3 cm kłącza pokrój na plasterki (lub zetrzyj na tarce, jeśli chcesz intensywniejszego smaku). Zalej imbir gorącą wodą i odczekaj 10 minut. Pij na czczo, około 15 minut przed śniadaniem.

Przy stosowaniu naparu imbirowego pamiętaj o tym, że roślina może wchodzić w interakcje z lekami i zmieniać ich działanie. Dotyczy to m.in. leków rozrzedzających krew. Imbir jedzony w nadmiarze u niektórych osób powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe: zgagę, bóle brzucha i wzdęcia. O ile nie przysparza dyskomfortu, w umiarkowanych ilościach wodę z imbirem można pić codziennie.

