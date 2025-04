Spis treści:

Wszystko zależy od stopnia zaawansowania i twojej kondycji fizycznej. Od ilu brzuszków dziennie zatem zacząć?

Na początek rób codziennie rano lub wieczorem 3 serie po 30 powtórzeń brzuszków prostych, skośnych (po 30 na jedną stronę.) i brzuszków dolne partie brzucha.

Co tydzień zwiększaj o 10 razy liczbę powtórzeń przy każdym ćwiczeniu, aż do momentu dojścia do 100 brzuszków dziennie.

Pamiętaj, że jeśli niedawno rodziłaś, najpierw powinnaś skonsultować się z fizjoterapeutą. Po porodzie mięśnie brzucha są bardzo osłabione i często w pierwszej kolejności potrzebują rehabilitacji, a nie morderczej serii brzuszków.

Brzuszki to ćwiczenia, które wzmacniają i modelują mięśnie brzucha. Mięśnie tej partii ciała są ważne nie tylko ze względu na dobry wygląd. Odpowiadają również za stabilizację ciała, a także wspomagają kręgosłup w utrzymaniu prawidłowej postawy.

Efekty brzuszków będą widoczne już po 2 tygodniach regularnych, codziennych treningów. Wyraźnie rezultaty zaobserwujesz po około 4-5 tygodniach ćwiczeń. Brzuch ujędrni się, stanie się twardszy, mięśnie będą lekko zarysowane, a wzmocnienie brzucha dodatkowo poprawi postawę ciała i odciąży kręgosłup.

Ten rodzaj skłonów jest najbardziej popularny. W trakcie jego wykonywania pamiętaj jednak, by nie ciągnąć rękami głowy do przodu.

Pracuj mięśniami brzucha, mocno je zaciskając. Jeśli masz siłę, przytrzymaj je w spięciu przez kilka sekund. Na matę nie odkładaj głowy - dotykaj jej wyłącznie łopatkami.

Jeśli to dla ciebie zbyt proste, oderwij nogi od ziemi i pozostaw je w powietrzu zgięte w kolanach pod kątem 90 stopni.

Kolejne popularne ćwiczenie, bardzo podobne do brzuszków opisanych wyżej. Jedyną różnicą w tym ćwiczeniu jest fakt, że poruszasz się tułowiem nie do przodu, a skręcasz go naprzemiennie na prawą i lewą stronę.

Jeśli chcesz, do tego ruchu możesz dołączyć wymachy rękoma. Jeśli wykonujesz brzuszki na prawą stronę, dociągnij pozycję wymachem prawej ręki i na odwrót.

Aby zacząć pracować nad kondycją dolnych mięśni brzucha poprzez brzuszki, połóż się na ziemi, wyprostuj nogi w kolanach i opuść je na kilka centymetrów nad podłogą. To pozycja wyjściowa.

Teraz zacznij naprzemiennie przyciągać je do siebie, zginając nogi w kolanach - raz prawa, raz lewa noga (w międzyczasie powracaj do pozycji wyjściowej).

Zastanawiasz się, jak schudnąć z brzucha? Ćwiczenie samych brzuszków nie przyniesie zadowalających efektów. Brzuszki wzmacniają i modelują mięśnie brzucha, ale nie spowodują pozbycia się tkanki tłuszczowej z tej okolicy.

Niezbędna dieta na płaski brzuch i trening cardio. Tylko trening cardio pomoże ci pozbyć się tkanki tłuszczowej i uwidocznić piękny zarys mięśni wypracowany przez regularne wykonywanie brzuszków.

Pamiętaj - to, ile brzuszków dziennie robisz, nie wpłynie również na zmniejszenie wagi. Niezbędny jest kompleksowy plan dietetyczny i treningowy na płaski brzuch.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 19.04.2018.

