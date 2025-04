Marzysz o płaskim brzuchu? Mamy coś dla ciebie! W tym materiale video trenerka personalna Joanna Zając-Borowicka zaprezentuje najskuteczniejsze ćwiczenie na mięśnie brzucha, dzięki któremu w krótkim czasie zmienisz jego wygląd o 180 stopni. Nie wierzysz? Spróbuj, a przekonasz się, że to naprawdę działa!

Tego jeszcze nie było! Te ćwiczenia na brzuch pomogą wam schudnąć w 7 dni

Jak wygląda najlepsze ćwiczenie na mięśnie brzucha?

Ćwiczenie, które według Asi najskuteczniej rzeźbi brzuch, angażuje do pracy również mięśnie tułowia, ramion i grzbietu. Mowa o pozycji bestii, zaczerpniętej z treningu animal flow! Jest to ciekawa alternatywa dla popularnych brzuszków, które - choć również skuteczne - często są źle wykonywane, a co za tym idzie bywają kontuzyjne (a przede wszystkim szybko się nudzą!).

Jak wykonać to ćwiczenie? Asia prezentuje jego kilka różnych wariantów. To, jaki wybierzesz, zależy od twojego stopnia zaawansowania. Jesteś ciekawa, jak wygląda to ćwiczenie? Koniecznie zobacz video i już dziś włącz je do swojego codziennego treningu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

