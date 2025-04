Boczki to kompleks wielu z nas. Marzy ci się idealnie płaski brzuch, bez zbędnego tłuszczyku wokół talii? Nasza trenerka Joanna Zając-Borowicka podpowiada, w jaki sposób szybko się go pozbędziesz! To naprawdę działa.

Jak poprawnie wykonywać ćwiczenia z 6 Weidera?

Jakie ćwiczenie jest najskuteczniejsze na boczki?

Otóż okazuje się, że najskuteczniejszym ćwiczeniem na boczki jest plank bokiem. Nie masz pojęcia, jak wygląda ta pozycja? Koniecznie obejrzyj nasze video! Asia pokazuje w nim różne kombinacje tego ćwiczenia, w zależności od stopnia zaawansowania.

Pamiętajmy, że samo wykonywanie tego ćwiczenia nie sprawi, że boczki znikną na zawsze. Do walki z uporczywym tłuszczykiem lubiącym odkładać się właśnie w tej części ciała musisz dołączyć również trening kardio i odpowiednią dietę. Tylko takie połączenie da efekt, który cię zachwyci!

Znacie plank? Deska błyskawicznie wzmacnia mięśnie brzucha i daje znakomite efekty wizualne