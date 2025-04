Lipolaser oferowany jest w wielu gabinetach i klinikach kosmetycznych, jako skuteczna alternatywa dla liposukcji czy kriolipolizy i sposób na wyszczuplanie ud, brzucha i innych partii ciała. Ma miejscowo redukować objętość tkanki tłuszczowej. Zabiegi są bezbolesne i polegają na naświetlaniu wybranego obszaru ciała światłem laserowym emitowanym z głowic przykładanych do bezpośrednio do skóry. Jak zwykle w przypadku zabiegów kosmetycznych różnego rodzaju, skuteczność lipolasera budzi kontrowersje – jedni uważają go za rewelacyjny zabieg, inni twierdzą, że jest nieskuteczny. Jaka jest prawda?

Spis treści:

Lipolaser to urządzenie inaczej zwane zimnym laserem, LLLT lub lipolaserem 4D. Czasami też mówi się na niego iLipo. Emituje światło o długości fali 635-650 nm, która dociera w głąb ciała do tkanki tłuszczowej, nie uszkadzając naczyń krwionośnych i innych tkanek. Tam, w komórkach tkanki tłuszczowej, powoduje rozpad trójglicerydów na glicerol i kwasy tłuszczowe. Trafiają one do układu limfatycznego i mogą ulegać metabolizmowi, czyli stać się źródłem energii i zostać „zużyte”.

Urządzenie emituje kolumnową wiązkę światła, dzięki czemu ma skutecznie i równomiernie uwalniać tłuszcz bez ryzyka, że powstaną na ciele nierówności. Jednocześnie stymuluje skórę i tkankę podskórną, dzięki czemu ma ona zachować jędrność.

Lipolaser nie niszczy komórek tkanki tłuszczowej, a jedynie „drenuje” je z tłuszczu. Jest to nieinwazyjny zabieg, w którym nie przerywa się ciągłości skóry.

Istnieje też odmiana zabiegu, w której głowicę lasera wprowadza się pod skórę, „drenuje” komórki tkanki tłuszczowej, a następnie wprowadza końcówkę odsysającą tłuszcz. Ten rodzaj zabiegu wiąże się z większym ryzykiem powikłań (zakażenie, martwica skóry, wgłębienia, grudki, drętwienie, blizny, przebarwienia, zwiotczenie skóry, dyskomfort w obszarze poddanym zabiegowi chirurgicznemu). W tym materiale zajmujemy się wyłącznie nieinwazyjnym zabiegiem lipolaserem.

Zacznijmy od efektów, o jakich mówią pracownicy gabinetów i klinik, w których stosuje się lipolaser.

Według nich lipolaster skutecznie rozbija miejscowo zalegającą tkankę tłuszczową, co daje efekt w postaci wysmuklenia, wyszczuplenia ciała i redukcji cellulitu. Różnicę podobno można zauważyć już po 1. zabiegu. Ostateczne rezultaty zależne są od wielu czynników m.in. grubości tkanki tłuszczowej.

Aby wzmocnić efekt, w takcie stosowania zabiegów, warto stosować lekkostrawną dietę oraz ćwiczenia fizyczne. Ważne, by po zakończeniu zabiegów, utrzymać dobre nawyki. Wówczas jest szansa, że efekt będzie trwały.

Spodziewane efekty zabiegów lipolaserem:

Liczba publikacji naukowych na temat skuteczności lipolasera w redukcji tkanki tłuszczowej jest niewielka. W 2016 roku polscy naukowcy opublikowali wyniki swoich obserwacji. Badanie przeprowadzili na nieotyłych ochotnikach, którym zaaplikowano na brzuch 6 zabiegów lipolaserem w odstępie 2-3 dni. Naświetlano połowę brzucha każdego badanego, druga połowa brzucha była punktem odniesienia do oceny skuteczności zabiegów. Grubość warstwy tkanki tłuszczowej mierzono za pomocą ultradźwięków przed rozpoczęciem zabiegów i 2 tygodnie po ich zakończeniu. Wyniki obejmowały pomiary dokonane u 17 osób.

U części osób zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie grubości tkanki tłuszczowej. Jednak gdy pomiary utraty grubości warstwy tłuszczu po stronie leczonej skorygowano o zmianę grubości po stronie nieleczonej, zaobserwowano, że u 8 z 17 pacjentów LLLT zwiększył grubość tkanki tłuszczowej. U 4 osób zaobserwowano skutki uboczne (rumień, owrzodzenia). Wyższą skuteczność i mniejszą liczbę skutków ubocznych zaobserwowano w innych badaniach, zwłaszcza w czasie których nie używano głowic laserowych przykładanych bezpośrednio na skórę, jak miało to miejsce w badaniu polskich naukowców.

Na wybraną partię ciała mocuje się specjalne prostokatne głowice, które emitują wiązki światła lasera. Zabieg trwa od 10 do 40 minut, w tym czasie osoba poddawana zabiegowi może się zrelaksować. Zabieg jest bezbolesny, lecz może być odczuwane lekkie uczucie ciepła.

Lipolaser wykonuje się w miejscach, w których zwykle gromadzi się tkanka tłuszczowa, czyli na brzuchu, udach, pośladkach, boczkach, ramionach, łydkach, a także na podbródku.

U większości osób po zabiegu nie pozostaje żaden ślad na skórze, a pacjent może natychmiast wrócić do codziennych czynności.

Krótko po zabiegu nie należy stosować na skórę środków rozgrzewających. A do 2 tygodniu po zakończeniu zabiegów unikać opalania.

Cena zabiegu lipolaserem zależna jest od gabinetu, jego lokalizacji, a także obszaru ciała, na którym ma być przeprowadzony zabieg. Za 1 zabieg na niewielkiej partii ciała (podbródek) trzeba zapłacić od 140 zł, ale np. zabieg na 2 partiach ciała może też kosztować 1000 zł.

Salony kosmetyczne często oferują pakiety kilku zabiegów, dzięki czemu cena pojedynczego zabiegu maleje. Należy pamiętać, żeby aby uzyskać zadowalające efekty, trzeba wykonać około 8-10 zabiegów co 2-3 dni.

Najważniejsze przeciwwskazania do wykonania zabiegu lipolaserem to:

Dla większości osób lipolaser okazuje się bezpieczny. Jednak w u niewielkiej liczby osób mogą wystąpić skutki uboczne, do których należą:

Lipolaser to skuteczna metoda redukcji tkanki tłuszczowej, która ma wiele pozytywnych opinii. Jednak należy pamiętać, że opinie na temat skuteczności lipolasera są subiektywne. Jak każdy zabieg, u różnych osób może przynosić odmienne rezultaty.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu lipolaseroterapii warto skonsultować z doświadczonym kosmetologiem, a najpierw upewnić się, że nie mamy przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

